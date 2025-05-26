кремль про продовження переговорів з Україною та місце їхнього проведення: поки що розуміння немає
Київ • УНН
Дмитро Пєсков повідомив, що поки що немає розуміння ні щодо продовження переговорного процесу з Україною, ні щодо місця їх проведення. Росія вдячна Туреччині за умови в Стамбулі.
Речник кремля дмитро пєсков заявив, що "поки що" щодо продовження переговорного процесу з Україною і щодо місця проведення переговорів "розуміння немає". Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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пєсков, відповів на запитання, наскільки росія задоволена посередницькою роллю Туреччини і чи можливий новий раунд переговорів на турецькій території.
"Поки що щодо продовження переговорного процесу і щодо місця проведення переговорів розуміння немає. Потрібно підготуватися до наступного раунду. Тому поки що про це говорити передчасно. Зрозуміло, ми вдячні Турецькій Республіці за ті ідеальні умови, які турецька сторона забезпечила для проведення стамбульських переговорів", - заявив пєсков.
Доповнення
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що Україна досі зацікавлена в проведенні зустрічі з росією щодо переговорів про припинення вогню у Ватикані.
Bloomberg повідомляло, що лідери США та Європи покладають надії на Ватикан щодо залучення росії та України до мирних переговорів, однак кремль не зацікавлений у зміні майданчика і очікує, що переговори технічного рівня відновляться в Стамбулі.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює, щоб технічна зустріч з росіянами відбулася якомога швидше, адже український інтерес – не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації.