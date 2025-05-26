кремль о продолжении переговоров с Украиной и месте их проведения: пока понимания нет

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что "пока" по продолжению переговорного процесса с Украиной и по месту проведения переговоров "понимания нет". Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

песков ответил на вопрос, насколько россия удовлетворена посреднической ролью Турции и возможен ли новый раунд переговоров на турецкой территории.

"Пока по продолжению переговорного процесса и по месту проведения переговоров понимания нет. Нужно подготовиться к следующему раунду. Поэтому пока об этом говорить преждевременно. Разумеется, мы признательны Турецкой Республике за те идеальные условия, которые турецкая сторона обеспечила для проведения стамбульских переговоров", - заявил песков.

Дополнение

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что Украина до сих пор заинтересована в проведении встречи с россией по переговорам о прекращении огня в Ватикане.

Bloomberg сообщало, что лидеры США и Европы возлагают надежды на Ватикан по привлечению россии и Украины к мирным переговорам, однако кремль не заинтересован в смене площадки и ожидает, что переговоры технического уровня возобновятся в Стамбуле.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина работает, чтобы техническая встреча с россиянами состоялась как можно быстрее, ведь украинский интерес – не затягивать войну, но быть готовыми к любому развитию ситуации.

