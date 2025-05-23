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Украина все еще рассматривает Ватикан, как место потенциальной технической встречи с россией - Сибига

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Украина подтверждает заинтересованность в проведении переговоров с россией о прекращении огня в Ватикане. Киев благодарен Папе Римскому за предложение стать площадкой для встречи.

Украина все еще рассматривает Ватикан, как место потенциальной технической встречи с россией - Сибига

Украина до сих пор заинтересована в проведении встречи с россией по переговорам о прекращении огня в Ватикане. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, все еще ли рассматривается Украиной Ватикан, как место потенциальной технической встречи с россией, Сибига ответил: "Нами да".

Мы заинтересованы и мы благодарны лично Папе Льву XIV за это предложение. Мы бы приветствовали такую встречу именно в Ватикане 

- сказал Сибига.

Дополнение

Лидеры США и Европы возлагают надежды на Ватикан по привлечению россии и Украины к мирным переговорам, однако кремль не заинтересован в смене площадки и ожидает, что переговоры технического уровня возобновятся в Стамбуле.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина работает, чтобы техническая встреча с россиянами состоялась как можно быстрее, ведь украинский интерес – не затягивать войну, но быть готовыми к любому развитию ситуации. Мировым очевидно, что именно россия виновата, что война до сих пор продолжается. Украина готова к максимально быстрым шагам.

Президент Финляндии Александер Стубб заявлял, что переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине могут состояться в Ватикане на следующей неделе.

Павел Башинский

Павел Башинский

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