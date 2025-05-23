$41.440.05
46.910.26
ukenru
Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg
06:30 • 3162 перегляди

Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg

22 травня, 14:58 • 45247 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

Ексклюзив
22 травня, 14:45 • 204444 перегляди

Чи можливі відключення електроенергії влітку? У Міненерго відповіли

22 травня, 13:44 • 196339 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

Ексклюзив
22 травня, 12:56 • 121586 перегляди

Командувач Нацгвардії прокоментував ракетний удар по стрільбищу на Сумщині

Ексклюзив
22 травня, 12:16 • 108926 перегляди

В Україні хочуть запровадити механізм пріоритетної опіки: що потрібно знати

Ексклюзив
22 травня, 09:24 • 218831 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?

Ексклюзив
22 травня, 07:34 • 93868 перегляди

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди

Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 119130 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 189481 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
62%
748мм
Популярнi новини

Простоїть ще 30 років: у Києві капітально відремонтували шляхопровід, збудований у 1986 році

22 травня, 21:30 • 40891 перегляди

В Україні зросла кількість жертв і постраждалих через російські атаки - звіт

22 травня, 22:00 • 25077 перегляди

Туск назвав заяву кандидата в президенти Польщі про Україну і НАТО державною зрадою

22 травня, 23:58 • 37220 перегляди

На Київщині ППО працює по ворожих безпілотниках

02:35 • 41091 перегляди

Ворог атакував залізницю на Буковині: що відомо

05:09 • 16031 перегляди
Публікації

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 145033 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 196338 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

22 травня, 09:24 • 218829 перегляди

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 230488 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 414992 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Эммануэль Макрон

Денис Шмигаль

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Суми

Реклама
УНН Lite

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

22 травня, 14:34 • 85356 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

22 травня, 11:16 • 129825 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

22 травня, 10:28 • 134094 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

22 травня, 07:48 • 135921 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 170903 перегляди
Актуальне

Ракетний комплекс "Тор

ЗРК Бук

Ракетна система С-300

The New York Times

El País

Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg

Київ • УНН

 • 2978 перегляди

Західні лідери бачать Ватикан місцем для мирних переговорів України та рф. Проте, кремль наполягає на Стамбулі та звинувачує Україну у затягуванні мирного процесу.

Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg

Лідери США та Європи покладають надії на Ватикан щодо залучення росії та України до мирних переговорів, проте кремль не зацікавлений в зміні майданчика й очікує, що переговори технічного рівня відновляться у Стамбулі.  Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.   

Деталі

За словами джерел, обізнаних із ситуацією, російські чиновники не планують їхати до Ватикану чи кудись ще для переговорів, і натомість вони зосереджені на переговорах технічного рівня, які розпочалися у Стамбулі минулого тижня. кремль очікує, що ці переговори відновляться у Стамбулі.

Речник путіна дмитро пєсков заявив журналістам у четвер, що "немає жодних домовленостей" щодо проведення наступного раунду переговорів у Ватикані.

Тим не менш, як пише Bloomberg , європейські чиновники кажуть, що ведуться обговорення ролі Ватикану як потенційного господаря або посередника переговорів. Переговори можуть відбутися вже наступного тижня, хоча це залежить від готовності росії взяти участь.

За словами джерел, офіційні особи США підтримують зв'язок з українцями, щоб забезпечити проведення переговорів. Вони також сигналізують російським колегам, що воліли б уникнути участі в зустрічі таких прихильників жорсткої лінії, як помічник путіна володимир мединський, який очолював московську делегацію в Стамбулі.

Політичний консультант, тісно пов'язаний з кремлем сергій марков заявив, що володимир путін не поїде до Італії, країни-члена НАТО, через проблеми безпеки, а росія не вважає Ватикан нейтральним у конфлікті.

Мерц спрогнозував, як довго можуть тривати переговори щодо припинення вогню в Україні22.05.25, 16:22 • 1964 перегляди

Ситуацію ще більше ускладнюють відносини між Римсько-католицькою церквою та російською православною церквою на чолі з патріархом кирилом, який є активним прихильником путіна та війни в Україні. Зустріч кирила та Папи Франциска на Кубі у 2016 році була першою зустріччю між лідерами Римсько-католицької віри та російської церкви з часів Великого розколу 1054 року, який розділив східне та західне християнство через богословські розбіжності

- пише Bloomberg.

Джерела зазначають, що російська церква виступає проти участі Ватикану в мирних переговорах, вважаючи його історичним суперником в Україні, який також не розкритикував закриття владою церков, вірних москві.

Італія є підписантом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт путіна у березні 2023 року за воєнні злочини в Україні. Принаймні в принципі, вона була б зобов'язана заарештувати його, якби він приїхав до Риму.

Як пише Bloomberg, навіть якби всі ці перешкоди були подолані, переговори далекі від досягнення угоди, яка вимагала б зустрічі на вищому рівні за участю Трампа, путіна та президента України Володимира Зеленського для підписання угоди про припинення війни.

Особи близькі до кремля стверджую, що росія вважає Туреччину найкращим місцем для продовження переговорів щодо меморандуму, що визначає умови мирної угоди, яку путін обговорював з Трампом під час їхньої телефонної розмови.

Вибір Туреччини та представників перерваних переговорів 2022 року розглядається як сигнал росії про те, що вона "повертається до початкової точки" в переговорах, заявив високопоставлений європейський чиновник.

Єрмак про переговори в Стамбулі: всі спроби росіян привʼязати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють16.05.25, 13:53 • 2335 переглядiв

Зеленський та європейські країни звинуватили путіна в гальмуванні мирного процесу, щоб виграти час для активізації свого військового наступу в Україні.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює, щоб технічна зустріч з росіянами відбулася якнайшвидше, адже український інтерес – не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Світові очевидно, що саме росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що переговори на технічному рівні про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня.

 Папа Римський Лев XIV підтвердив готовність Ватикану прийняти наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні. Прем'єр-міністр Італії висловила вдячність за його відданість миру.  

Трамп приватно заявив європейським лідерам, що путін не готовий покласти край війні - WSJ22.05.25, 08:59 • 3364 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Олександр Штубб
Bloomberg L.P.
NATO
Стамбул
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Ватикан
Brent
$64.07
Bitcoin
$110,827.50
S&P 500
$5,870.36
Tesla
$346.89
Газ TTF
$36.36
Золото
$3,323.25
Ethereum
$2,695.91