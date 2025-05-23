Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg

Лідери США та Європи покладають надії на Ватикан щодо залучення росії та України до мирних переговорів, проте кремль не зацікавлений в зміні майданчика й очікує, що переговори технічного рівня відновляться у Стамбулі. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

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За словами джерел, обізнаних із ситуацією, російські чиновники не планують їхати до Ватикану чи кудись ще для переговорів, і натомість вони зосереджені на переговорах технічного рівня, які розпочалися у Стамбулі минулого тижня. кремль очікує, що ці переговори відновляться у Стамбулі.

Речник путіна дмитро пєсков заявив журналістам у четвер, що "немає жодних домовленостей" щодо проведення наступного раунду переговорів у Ватикані.

Тим не менш, як пише Bloomberg , європейські чиновники кажуть, що ведуться обговорення ролі Ватикану як потенційного господаря або посередника переговорів. Переговори можуть відбутися вже наступного тижня, хоча це залежить від готовності росії взяти участь.

За словами джерел, офіційні особи США підтримують зв'язок з українцями, щоб забезпечити проведення переговорів. Вони також сигналізують російським колегам, що воліли б уникнути участі в зустрічі таких прихильників жорсткої лінії, як помічник путіна володимир мединський, який очолював московську делегацію в Стамбулі.

Політичний консультант, тісно пов'язаний з кремлем сергій марков заявив, що володимир путін не поїде до Італії, країни-члена НАТО, через проблеми безпеки, а росія не вважає Ватикан нейтральним у конфлікті.

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Ситуацію ще більше ускладнюють відносини між Римсько-католицькою церквою та російською православною церквою на чолі з патріархом кирилом, який є активним прихильником путіна та війни в Україні. Зустріч кирила та Папи Франциска на Кубі у 2016 році була першою зустріччю між лідерами Римсько-католицької віри та російської церкви з часів Великого розколу 1054 року, який розділив східне та західне християнство через богословські розбіжності - пише Bloomberg.

Джерела зазначають, що російська церква виступає проти участі Ватикану в мирних переговорах, вважаючи його історичним суперником в Україні, який також не розкритикував закриття владою церков, вірних москві.

Італія є підписантом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт путіна у березні 2023 року за воєнні злочини в Україні. Принаймні в принципі, вона була б зобов'язана заарештувати його, якби він приїхав до Риму.

Як пише Bloomberg, навіть якби всі ці перешкоди були подолані, переговори далекі від досягнення угоди, яка вимагала б зустрічі на вищому рівні за участю Трампа, путіна та президента України Володимира Зеленського для підписання угоди про припинення війни.

Особи близькі до кремля стверджую, що росія вважає Туреччину найкращим місцем для продовження переговорів щодо меморандуму, що визначає умови мирної угоди, яку путін обговорював з Трампом під час їхньої телефонної розмови.

Вибір Туреччини та представників перерваних переговорів 2022 року розглядається як сигнал росії про те, що вона "повертається до початкової точки" в переговорах, заявив високопоставлений європейський чиновник.

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Зеленський та європейські країни звинуватили путіна в гальмуванні мирного процесу, щоб виграти час для активізації свого військового наступу в Україні.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює, щоб технічна зустріч з росіянами відбулася якнайшвидше, адже український інтерес – не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Світові очевидно, що саме росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що переговори на технічному рівні про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня.

Папа Римський Лев XIV підтвердив готовність Ватикану прийняти наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні. Прем'єр-міністр Італії висловила вдячність за його відданість миру.

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