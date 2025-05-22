В кремлі заявили, що конкретних домовленостей про наступні зустрічі щодо України немає

Україна та росія поки що не призначили наступну зустріч, про це ще належить домовитися, заявив речник кремля дмитро пєсков, передає УНН.

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Ні, поки що якихось домовленостей немає. Конкретних домовленостей про наступні зустрічі немає. Ще належить домовитися. Робота ведеться щодо виконання тих домовленостей, які були досягнуті в Стамбулі - сказав пєсков.

Доповнення

Напередодні президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що переговори на технічному рівні про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня.

19 травня президент США Дональд Трамп після розмови з російським диктатором володимиром путіним заявив, що Україна та росія негайно розпочнуть переговори про завершення війни.

Папа Римський Лев XIV підтвердив готовність Ватикану прийняти наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні. Прем'єр-міністр Італії висловила вдячність за його відданість миру.