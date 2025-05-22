В кремле заявили, что конкретных договоренностей о следующих встречах по Украине нет

Украина и россия пока что не назначили следующую встречу, об этом еще предстоит договориться, заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, передает УНН.

Нет, пока что каких-либо договоренностей нет. Конкретных договоренностей о следующих встречах нет. Еще предстоит договориться. Работа ведется по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле