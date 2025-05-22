В кремле заявили, что конкретных договоренностей о следующих встречах по Украине нет
Киев • УНН
Украина и россия пока не имеют договоренностей о следующих встречах. По словам пескова, работа ведется над выполнением договоренностей, достигнутых в Стамбуле.
Украина и россия пока что не назначили следующую встречу, об этом еще предстоит договориться, заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, передает УНН.
Детали
Нет, пока что каких-либо договоренностей нет. Конкретных договоренностей о следующих встречах нет. Еще предстоит договориться. Работа ведется по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле
Дополнение
Накануне президент Финляндии Александер Стубб заявлял, что переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине могут состояться в Ватикане на следующей неделе.
19 мая президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором владимиром путиным заявил, что Украина и россия немедленно начнут переговоры о завершении войны.
Папа Римский Лев XIV подтвердил готовность Ватикана принять следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине. Премьер-министр Италии выразила благодарность за его преданность миру.