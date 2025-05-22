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El País

Мі-8

The Guardian

Мерц спрогнозував, як довго можуть тривати переговори щодо припинення вогню в Україні

Київ • УНН

 • 598 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що переговори щодо припинення вогню в Україні можуть тривати місяцями. Він наголосив на важливості єдності Заходу та підтримки України.

Мерц спрогнозував, як довго можуть тривати переговори щодо припинення вогню в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що зусилля щодо досягнення припинення вогню в Україні перебувають на ранній стадії та можуть тривати місяцями, незважаючи на зростання дипломатичного імпульсу в останні тижні. Про це пише УНН з посиланням на Politico.

Ми не маємо ілюзій. Швидкого вирішення немає. Це процес, який тільки розпочався і може тривати ще багато тижнів, можливо, навіть місяців 

– сказав Мерц на прес-конференції у Вільнюсі, де він був присутній на інавгурації постійної бригади Німеччини в Литві.

Підтверджуючи постійну військову підтримку України з боку Німеччини, Мерц підкреслив, що його уряд активно наполягає на дипломатичному врегулюванні.

Ми справді не втрачаємо жодної можливої можливості досягти дипломатичного рішення тут. Але ми знаємо, що не можемо досягти цього за короткий проміжок часу 

– сказав він.

Зеленський заявив про важливу розмову з канцлером ФРН Мерцом: деталі20.05.25, 17:30 • 2014 переглядiв

Його зауваження пролунали після того, як останній раунд переговорів між Києвом і москвою, проведений за участю Туреччини, призвів до обмеженого прогресу, включаючи майбутній обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Українські чиновники наполягали на негайному перемир'ї, тоді як росія висунула умови, які Київ відхилив як неприйнятні.

Мерц також вказав на важливість єдності Заходу, заявивши, що координація з партнерами ЄС та зв'язок із законодавцями США залишатимуться центральними елементами німецької стратегії.

Америка також зацікавлена в тому, щоб ми продовжували рухатися вперед разом 

– сказав він, додавши, що його розмови з членами Конгресу США показали широку підтримку продовження трансатлантичного союзу.

Доповнення

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив про відсутність ознак швидкого завершення війни рф проти України. Він висловив надію на конструктивні переговори за підтримки Ватикану. Також він підкреслив важливу роль Німеччини у майбутньому переговорному процесі.

Павло Зінченко

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