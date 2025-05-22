Мерц спрогнозував, як довго можуть тривати переговори щодо припинення вогню в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що зусилля щодо досягнення припинення вогню в Україні перебувають на ранній стадії та можуть тривати місяцями, незважаючи на зростання дипломатичного імпульсу в останні тижні. Про це пише УНН з посиланням на Politico.

– сказав Мерц на прес-конференції у Вільнюсі, де він був присутній на інавгурації постійної бригади Німеччини в Литві.

Ми не маємо ілюзій. Швидкого вирішення немає. Це процес, який тільки розпочався і може тривати ще багато тижнів, можливо, навіть місяців

Підтверджуючи постійну військову підтримку України з боку Німеччини, Мерц підкреслив, що його уряд активно наполягає на дипломатичному врегулюванні.

– сказав він.

Ми справді не втрачаємо жодної можливої можливості досягти дипломатичного рішення тут. Але ми знаємо, що не можемо досягти цього за короткий проміжок часу

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Його зауваження пролунали після того, як останній раунд переговорів між Києвом і москвою, проведений за участю Туреччини, призвів до обмеженого прогресу, включаючи майбутній обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Українські чиновники наполягали на негайному перемир'ї, тоді як росія висунула умови, які Київ відхилив як неприйнятні.

Мерц також вказав на важливість єдності Заходу, заявивши, що координація з партнерами ЄС та зв'язок із законодавцями США залишатимуться центральними елементами німецької стратегії.

Америка також зацікавлена в тому, щоб ми продовжували рухатися вперед разом