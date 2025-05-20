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Зеленський заявив про важливу розмову з канцлером ФРН Мерцом: деталі

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Володимир Зеленський провів розмову з Фрідріхом Мерцом щодо розмови з Дональдом Трампом. Також обговорили координацію кроків та відновлення України після війни.

Зеленський заявив про важливу розмову з канцлером ФРН Мерцом: деталі

Президент України Володимир Зеленський провів важливу розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Йшлося про розмову із лідером США Дональдом Трампом, координацію кроків та відновлення України після завершення війни, передає УНН.

Обговорили нашу вчорашню розмову з Президентом Трампом, а також сьогоднішні розмови з європейськими лідерами. Максимально координуємо всі наші контакти та кроки. Дуже важливо зберігати єдність між усіма партнерами та шукати рішення, що справді можуть закінчити цю війну справедливим миром 

- повідомив Зеленський.

Лідери також говорили про відновлення України після завершення війни.

Маємо вже зараз думати про це й мати чіткий план, який допоможе наблизити справжній мир зараз і підтримати потім. Будемо працювати разом, щоб усе реалізувати. Дякую за підтримку! 

- резюмував Президент України.

Axios дізналося деталі розмови Трампа з лідерами ЄС та Зеленським: дехто здавався "здивованим" або "шокованим"20.05.25, 15:09 • 3244 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Німеччина
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