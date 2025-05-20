Зеленський заявив про важливу розмову з канцлером ФРН Мерцом: деталі
Київ • УНН
Володимир Зеленський провів розмову з Фрідріхом Мерцом щодо розмови з Дональдом Трампом. Також обговорили координацію кроків та відновлення України після війни.
Президент України Володимир Зеленський провів важливу розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Йшлося про розмову із лідером США Дональдом Трампом, координацію кроків та відновлення України після завершення війни, передає УНН.
Обговорили нашу вчорашню розмову з Президентом Трампом, а також сьогоднішні розмови з європейськими лідерами. Максимально координуємо всі наші контакти та кроки. Дуже важливо зберігати єдність між усіма партнерами та шукати рішення, що справді можуть закінчити цю війну справедливим миром
Лідери також говорили про відновлення України після завершення війни.
Маємо вже зараз думати про це й мати чіткий план, який допоможе наблизити справжній мир зараз і підтримати потім. Будемо працювати разом, щоб усе реалізувати. Дякую за підтримку!
Axios дізналося деталі розмови Трампа з лідерами ЄС та Зеленським: дехто здавався "здивованим" або "шокованим"20.05.25, 15:09 • 3244 перегляди