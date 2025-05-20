Зеленський заявив про важливу розмову з канцлером ФРН Мерцом: деталі

Президент України Володимир Зеленський провів важливу розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Йшлося про розмову із лідером США Дональдом Трампом, координацію кроків та відновлення України після завершення війни, передає УНН.

Обговорили нашу вчорашню розмову з Президентом Трампом, а також сьогоднішні розмови з європейськими лідерами. Максимально координуємо всі наші контакти та кроки. Дуже важливо зберігати єдність між усіма партнерами та шукати рішення, що справді можуть закінчити цю війну справедливим миром - повідомив Зеленський.

Лідери також говорили про відновлення України після завершення війни.

Маємо вже зараз думати про це й мати чіткий план, який допоможе наблизити справжній мир зараз і підтримати потім. Будемо працювати разом, щоб усе реалізувати. Дякую за підтримку! - резюмував Президент України.

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