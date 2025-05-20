Зеленский заявил о важном разговоре с канцлером ФРГ Мерцем: детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел важный разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Речь шла о разговоре с лидером США Дональдом Трампом, координации шагов и восстановлении Украины после завершения войны, передает УНН.

Обсудили наш вчерашний разговор с Президентом Трампом, а также сегодняшние разговоры с европейскими лидерами. Максимально координируем все наши контакты и шаги. Очень важно сохранять единство между всеми партнерами и искать решения, которые действительно могут закончить эту войну справедливым миром - сообщил Зеленский.

Лидеры также говорили о восстановлении Украины после завершения войны.

Должны уже сейчас думать об этом и иметь четкий план, который поможет приблизить настоящий мир сейчас и поддержать потом. Будем работать вместе, чтобы все реализовать. Спасибо за поддержку! - резюмировал Президент Украины.

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