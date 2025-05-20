Зеленский заявил о важном разговоре с канцлером ФРГ Мерцем: детали
Киев • УНН
Владимир Зеленский провел разговор с Фридрихом Мерцем относительно разговора с Дональдом Трампом. Также обсудили координацию шагов и восстановление Украины после войны.
Президент Украины Владимир Зеленский провел важный разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Речь шла о разговоре с лидером США Дональдом Трампом, координации шагов и восстановлении Украины после завершения войны, передает УНН.
Обсудили наш вчерашний разговор с Президентом Трампом, а также сегодняшние разговоры с европейскими лидерами. Максимально координируем все наши контакты и шаги. Очень важно сохранять единство между всеми партнерами и искать решения, которые действительно могут закончить эту войну справедливым миром
Лидеры также говорили о восстановлении Украины после завершения войны.
Должны уже сейчас думать об этом и иметь четкий план, который поможет приблизить настоящий мир сейчас и поддержать потом. Будем работать вместе, чтобы все реализовать. Спасибо за поддержку!
Axios узнало детали разговора Трампа с лидерами ЕС и Зеленским: кое-кто казался "удивленным" или "шокированным"20.05.25, 15:09 • 3124 просмотра