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Мерц спрогнозировал, как долго могут продолжаться переговоры о прекращении огня в Украине

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что переговоры о прекращении огня в Украине могут длиться месяцами. Он подчеркнул важность единства Запада и поддержки Украины.

Мерц спрогнозировал, как долго могут продолжаться переговоры о прекращении огня в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что усилия по достижению прекращения огня в Украине находятся на ранней стадии и могут длиться месяцами, несмотря на рост дипломатического импульса в последние недели. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

У нас нет иллюзий. Быстрого решения нет. Это процесс, который только начался и может длиться еще много недель, возможно, даже месяцев 

– сказал Мерц на пресс-конференции в Вильнюсе, где он присутствовал на инаугурации постоянной бригады Германии в Литве.

Подтверждая постоянную военную поддержку Украины со стороны Германии, Мерц подчеркнул, что его правительство активно настаивает на дипломатическом урегулировании.

Мы действительно не упускаем ни одной возможной возможности достичь дипломатического решения здесь. Но мы знаем, что не можем достичь этого за короткий промежуток времени 

– сказал он.

Зеленский заявил о важном разговоре с канцлером ФРГ Мерцем: детали20.05.25, 17:30 • 2014 просмотров

Его замечания прозвучали после того, как последний раунд переговоров между Киевом и москвой, проведенный с участием Турции, привел к ограниченному прогрессу, включая будущий обмен пленными в формате "1000 на 1000".

Украинские чиновники настаивали на немедленном перемирии, тогда как россия выдвинула условия, которые Киев отклонил как неприемлемые.

Мерц также указал на важность единства Запада, заявив, что координация с партнерами ЕС и связь с законодателями США будут оставаться центральными элементами немецкой стратегии.

Америка также заинтересована в том, чтобы мы продолжали двигаться вперед вместе 

– сказал он, добавив, что его разговоры с членами Конгресса США показали широкую поддержку продолжения трансатлантического союза.

Дополнение

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об отсутствии признаков скорого завершения войны рф против Украины. Он выразил надежду на конструктивные переговоры при поддержке Ватикана. Также он подчеркнул важную роль Германии в будущем переговорном процессе.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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