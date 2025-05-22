Мерц спрогнозировал, как долго могут продолжаться переговоры о прекращении огня в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что усилия по достижению прекращения огня в Украине находятся на ранней стадии и могут длиться месяцами, несмотря на рост дипломатического импульса в последние недели. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

– сказал Мерц на пресс-конференции в Вильнюсе, где он присутствовал на инаугурации постоянной бригады Германии в Литве.

У нас нет иллюзий. Быстрого решения нет. Это процесс, который только начался и может длиться еще много недель, возможно, даже месяцев

Подтверждая постоянную военную поддержку Украины со стороны Германии, Мерц подчеркнул, что его правительство активно настаивает на дипломатическом урегулировании.

– сказал он.

Мы действительно не упускаем ни одной возможной возможности достичь дипломатического решения здесь. Но мы знаем, что не можем достичь этого за короткий промежуток времени

Зеленский заявил о важном разговоре с канцлером ФРГ Мерцем: детали

Его замечания прозвучали после того, как последний раунд переговоров между Киевом и москвой, проведенный с участием Турции, привел к ограниченному прогрессу, включая будущий обмен пленными в формате "1000 на 1000".

Украинские чиновники настаивали на немедленном перемирии, тогда как россия выдвинула условия, которые Киев отклонил как неприемлемые.

Мерц также указал на важность единства Запада, заявив, что координация с партнерами ЕС и связь с законодателями США будут оставаться центральными элементами немецкой стратегии.

Америка также заинтересована в том, чтобы мы продолжали двигаться вперед вместе