Трамп приватно заявив європейським лідерам, що путін не готовий покласти край війні - WSJ

Президент США Дональд Трамп приватно у телефонній розмові заявив європейським лідерам, що російський диктатор володимир путін не готовий покласти край війні, з посиланням на трьох людей, знайомих із розмовою повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

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"У понеділок під час телефонної розмови президент Трамп сказав європейським лідерам, що російський президент володимир путін не готовий покласти край війні в Україні, тому що він думає, що перемагає", з посиланням на трьох людей, знайомих із розмовою повідомляє The Wall Street Journal.

Як зауважує видання, "це визнання було тим, що європейські лідери давно вірили про путіна, але вони вперше почули це від Трампа". Це також суперечило тому, що Трамп часто говорив публічно, що він вірить, що путін щиро хоче миру, зазначає видання.

Білий дім відмовився коментувати і послався на пост Трампа у соціальних мережах у понеділок про його розмову з путіним. "Тон і дух розмови були чудовими. Якби це було не так, я сказав би це зараз", - сказав він.

"Хоча Трамп, схоже, прийшов до думки, що путін не готовий до миру, це не змусило його зробити те, що європейці та Президент України Володимир Зеленський стверджували, що він має зробити: подвоїти зусилля у боротьбі з росією", - вказує видання.

Трамп, як зазначається, провів раніше телефонну розмову з європейськими лідерами в неділю - за день до своєї двогодинної розмови з путіним. "Тоді він дав зрозуміти, що може запровадити санкції, якщо путін відмовиться від припинення вогню", за словами людей, знайомих із розмовою. "До понеділка він знову змінив свою позицію. Він не був готовий це зробити. Натомість Трамп сказав, що хоче швидко продовжити переговори на нижчому рівні між росією та Україною у Ватикані", - ідеться у публікації.

Телефонна розмова Трампа у понеділок за участю Президента Володимира Зеленського та інших європейських лідерів, як вказано, "була частково кульмінацією європейського дипломатичного наступу, який розпочався приблизно 10 днів тому і мав на меті змусити Трампа чинити тиск на путіна".

Хоча зрештою зусилля не мали успіху в тому, щоб змусити Трампа зробити це за допомогою додаткових санкцій, "європейці побачили деякі позитивні сторони в результаті". "Процес допоміг усім, включаючи Трампа, прояснити позицію путіна: не хоче зупиняти війну цьому етапі. А для європейців це допомогло наголосити, що тепер багато в чому їм потрібно підтримати Україну", - пише видання. "Європейці не вірять, що адміністрація Трампа зупинить експорт зброї зі США, доки Європа чи Україна за неї платять", сказали люди.

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