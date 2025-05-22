Трамп в частном порядке заявил европейским лидерам, что путин не готов положить конец войне - WSJ

Президент США Дональд Трамп в частном порядке в телефонном разговоре заявил европейским лидерам, что российский диктатор владимир путин не готов положить конец войне со ссылкой на трех людей, знакомых с разговором, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

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"В понедельник во время телефонного разговора президент Трамп сказал европейским лидерам, что российский президент владимир путин не готов положить конец войне в Украине, потому что он думает, что побеждает", со ссылкой на трех людей, знакомых с разговором, сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, "это признание было тем, во что европейские лидеры давно верили о путине, но они впервые услышали это от Трампа". Это также противоречило тому, что Трамп часто говорил публично, что он верит, что путин искренне хочет мира, отмечает издание.

Белый дом отказался комментировать и сослался на пост Трампа в социальных сетях в понедельник о его разговоре с путиным. "Тон и дух разговора были замечательными. Если бы это было не так, я сказал бы это сейчас", - сказал он.

"Хотя Трамп, похоже, пришел к мнению, что путин не готов к миру, это не заставило его сделать то, что европейцы и Президент Украины Владимир Зеленский утверждали, что он должен сделать: удвоить усилия в борьбе с россией", - указывает издание.

Трамп, как отмечается, провел ранее телефонный разговор с европейскими лидерами в воскресенье - за день до своего двухчасового разговора с путиным. "Тогда он дал понять, что может ввести санкции, если путин откажется от прекращения огня", по словам людей, знакомых с разговором. "К понедельнику он снова изменил свою позицию. Он не был готов это сделать. Вместо этого Трамп сказал, что хочет быстро продолжить переговоры на более низком уровне между россией и Украиной в Ватикане", - говорится в публикации.

Телефонный разговор Трампа в понедельник с участием Президента Владимира Зеленского и других европейских лидеров, как указано, "был частично кульминацией европейского дипломатического наступления, которое началось примерно 10 дней назад и имело целью заставить Трампа оказать давление на путина".

Хотя в конечном итоге усилия не увенчались успехом в том, чтобы заставить Трампа сделать это с помощью дополнительных санкций, "европейцы увидели некоторые положительные стороны в результате". "Процесс помог всем, включая Трампа, прояснить позицию путина: не хочет останавливать войну на этом этапе. А для европейцев это помогло подчеркнуть, что теперь во многом им нужно поддержать Украину", - пишет издание. "Европейцы не верят, что администрация Трампа остановит экспорт оружия из США, пока Европа или Украина за него платят", - сказали люди.

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