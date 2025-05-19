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Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський
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Фон дер Ляєн подякувала Трампу за зусилля щодо припинення вогню в Україні

Київ • УНН

 • 980 перегляди

Урсула фон дер Ляєн подякувала Дональду Трампу за його зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню в Україні. Вона наголосила на важливості залучення США до цього процесу.

Фон дер Ляєн подякувала Трампу за зусилля щодо припинення вогню в Україні

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн подякувала президенту США Дональду Трампу за його невтомні зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню в Україні. Про це вона написала у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Вона відзначила гарну розмову з президентом США Дональдом Трампом разом із президентом Франції Емануелем Макроном, прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, президентом Фінляндії Александром Стуббом, Канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та Президентом України Володимиром Зеленським, щоб отримати звіт про його розмову з президентом путіним.

Я хочу подякувати Президенту Трампу за його невтомні зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню в Україні. Важливо, щоб США залишалися залученими. Ми й надалі підтримуватимемо Володимира Зеленського у досягненні сталого миру в Україні

- написала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп на понеділок, на 17 годину (10:00 за місцевим часом) анонсував телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним. А після цього - з Президентом України Володимиром Зеленським.

Сьогодні російський диктатор володимир путін завершив телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Вона тривала понад 2 години.

Після розмови із Трампом путін заявив, що москва готова до меморандуму про мир та озвучив умови для угоди з Україною.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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