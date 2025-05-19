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Фон дер Ляйен поблагодарила Трампа за усилия по прекращению огня в Украине

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Урсула фон дер Ляйен поблагодарила Дональда Трампа за его усилия, направленные на достижение прекращения огня в Украине. Она подчеркнула важность привлечения США к этому процессу.

Фон дер Ляйен поблагодарила Трампа за усилия по прекращению огня в Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поблагодарила президента США Дональда Трампа за его неустанные усилия, направленные на достижение прекращения огня в Украине. Об этом она написала в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Она отметила хороший разговор с президентом США Дональдом Трампом вместе с президентом Франции Эмануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджией Мелони, президентом Финляндии Александром Стуббом, Канцлером Германии Фридрихом Мерцом и Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы получить отчет о его разговоре с президентом путиным.

Я хочу поблагодарить Президента Трампа за его неустанные усилия, направленные на достижение прекращения огня в Украине. Важно, чтобы США оставались вовлеченными. Мы и дальше будем поддерживать Владимира Зеленского в достижении устойчивого мира в Украине

- написала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним

Президент США Дональд Трамп на понедельник, на 17 часов (10:00 по местному времени) анонсировал телефонные переговоры с российским диктатором владимиром путиным. А после этого - с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сегодня российский диктатор владимир путин завершил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Она длилась более 2 часов.

После разговора с Трампом путин заявил, что москва готова к меморандуму о мире и озвучил условия для соглашения с Украиной.

Ольга Розгон

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