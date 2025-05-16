Єрмак про переговори в Стамбулі: всі спроби росіян привʼязати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що всі спроби росіян привʼязати сьогоднішній день та переговори до 2022 року не спрацюють, передає УНН.

росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що повʼязує з цим перемовини - це виключно місто Стамбул. І нічого більше. Всі спроби росіян привʼязати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють - заявив Єрмак.

Доповнення

У Стамбулі розпочався раунд переговорів між делегаціями України та росії.

Речник МЗС України Георгій Тихий наголошував, що під час переговорів з російською стороною українська делегація в першу чергу говоритиме про повне і безумовне припинення вогню.

Україна та партнери закликали росію до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів з 12 травня. Проте у ніч проти 11 травня володимир путін заявив, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. Завдавати вогню по Україні рф не припинила.

Довідково

Українсько-російські переговори у 2022 році

Переговори української делегації з російською проходили 28 лютого, 3 та 7 березня 2022 року на кордоні з білоруссю в районі річки Прип'ять після російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Місце зустрічі на Гомельщині з міркувань безпеки не розголошувалось. Переговори продовжилися 10 березня 2022 року як зустріч міністрів закордонних справ України та рф на території Туреччини.

10 березня на території Туреччини за ініціативи та посередництва глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу відбулися переговори міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби та росії сергія лаврова. Під час переговорів кожна сторона наполягала на своєму і на поступки своїм опонентам не пішла. кремль знову пообіцяв влаштувати гуманітарні коридори для евакуації населення із зони бойових дій, не уточнивши напрямку прийнятних для них маршрутів, та режим тиші з 11 березня з 10:00, зокрема в Києві, Чернігові, Сумах, Харкові та Маріуполі.

Переговори 21 березня не привели до прориву. Зеленський закликав до прямих переговорів із путіним для припинення війни. сергій лавров заявив, що прямі переговори між двома президентами відбудуться лише тоді, коли обидві сторони будуть ближче до досягнення врегулювання.

Відновлення мирних переговорів: 29 березня - 30 березня

28 березня Зеленський підтвердив, що 29 березня в Стамбулі почнеться відновлення мирних переговорів із росією з наміром обговорити нейтралітет України разом із відмовою від будь-яких претензій України на членство в НАТО в майбутньому.

29 березня відбувся перший день російсько-українських переговорів у Стамбулі. За його підсумками, глава російської делегації володимир мединський заявив, що рф зробить "два кроки" для деескалації конфлікту. Він зазначив, що Київ надав москві підтвердження прагнення України до без'ядерного та нейтрального статусу. Також за словами мединського, українські пропозиції включають відмову від виробництва та розміщення всіх видів зброї масового ураження.

Глава делегації України Михайло Подоляк запропонував проводити переговори щодо статусу Криму та Севастополя протягом 15 років. При цьому москва і Київ весь цей термін повинні утримуватися від вирішення цього питання військовим шляхом. володимир мединський, своєю чергою, заявив, що це не відповідає російській позиції.

Заяви сторін після раунду та безпосередні наслідки

Згідно із заявами Михайла Подоляка та Давида Арахамії, Україна запропонувала на 15 років заморозити питання про статус Криму, запропонувала укладання міжнародного договору про гарантії безпеки, який би підписали та ратифікували всі країни, які виступають гарантами безпеки України.

Мединський заявив: "Ми отримали письмові пропозиції української делегації, як я розумію, погоджені з керівництвом України, які зводяться до такого: Україна проголошується постійно нейтральною державою під міжнародно-правовими гарантіями з метою реалізації позаблокового без'ядерного статусу".

15 квітня у Стамбулі відбувся останній раунд переговорів. До червня 2022 року переговори остаточно припинилися.

У вересні 2022 року псля оголошення рф анексії чотирьох українських регіонів, Зеленський ввів у дію рішення РНБО зі згадкою про неможливість проведення переговорів із путіним.