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США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ
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Делегація рф чекатиме на українську делегацію з 10 ранку 16 травня - Мединський (відео)

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Глава російської делегації та помічник путіна володимир мединський заявив, що представників України чекатимуть на переговори о 10 ранку в п'ятницю у Стамбулі.

Делегація рф чекатиме на українську делегацію з 10 ранку 16 травня - Мединський (відео)

Помічник президента рф володимир мединський, який очолює делегацію росію на перемовинах з Україною, повідомив, що вони чекатимуть на представників України у Стамбулі зранку у п'ятницю, 16 травня. Про це інформує російська державна пропагандистська інформагенція ТАСС, передає УНН.

Делегація росії завтра чекатиме українську делегацію з 10 ранку 

- сказав мединський.

За його словами, російська сторона "провела плідну зустріч із главою МЗС Туреччини й пояснила позицію москви",

Очільник делегації рф також додав, що "делегація росії прибула до Стамбула для прямих двосторонніх переговорів з Україною без попередніх умов".

Нагадаємо 

У ніч проти 11 травня володимир путін заявив, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. 

Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію росії щодо переговорів у Туреччині. Він вважає, що це необхідно зробити негайно.

У четвер, 15 травня, Президент Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з путіним в Туреччині для переговорів про припинення вогню. У разі відмови путіна, Україна наполягатиме на посиленні санкцій проти рф.

Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами та представниками рф 15-16 травня 2025 року в Стамбулі. 

16 травня, у Стамбулі зустрінуться делегації Туреччини, США, рф та України. На зустрічі будуть присутні Хакан Фідан, делегація США на чолі з Рубіо, українська делегація на чолі з Умеровим та російська делегація на чолі з мединським.

Держсекретар США Марко Рубіо не братиме участі в переговорах у Стамбулі 16 травня, оскільки росія надіслала делегацію нижчого рівня. Він зустрінеться з представниками України.

Президент США заявив, що, ймовірно, повернеться до Вашингтона 16 травня після турне країнами Перської затоки. Раніше він натякав на можливі переговори щодо України в Стамбулі.

США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ15.05.25, 21:31 • 6404 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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Дональд Трамп
Стамбул
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