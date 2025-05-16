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США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ
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США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ

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Делегация рф будет ждать украинскую делегацию с 10 утра 16 мая - Мединский (видео)

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Глава российской делегации и помощник путина владимир мединский заявил, что представителей Украины будут ждать на переговоры в 10 утра в пятницу в Стамбуле.

Делегация рф будет ждать украинскую делегацию с 10 утра 16 мая - Мединский (видео)

Помощник президента рф владимир мединский, который возглавляет делегацию россию на переговорах с Украиной, сообщил, что они будут ждать представителей Украины в Стамбуле с утра в пятницу, 16 мая. Об этом информирует российское государственное пропагандистское информагенство ТАСС, передает УНН.

Делегация россии завтра будет ждать украинскую делегацию с 10 утра 

- сказал мединский.

По его словам, российская сторона "провела плодотворную встречу с главой МИД Турции и объяснила позицию москвы",

Глава делегации рф также добавил, что "делегация россии прибыла в Стамбул для прямых двусторонних переговоров с Украиной без предварительных условий".

Напомним 

В ночь на 11 мая владимир путин заявил, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. 

Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение россии о переговорах в Турции. Он считает, что это необходимо сделать немедленно.

В четверг, 15 мая, Президент Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с путиным в Турции для переговоров о прекращении огня. В случае отказа путина, Украина будет настаивать на усилении санкций против рф.

Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами и представителями рф 15-16 мая 2025 года в Стамбуле. 

16 мая, в Стамбуле встретятся делегации Турции, США, рф и Украины. На встрече будут присутствовать Хакан Фидан, делегация США во главе с Рубио, украинская делегация во главе с Умеровым и российская делегация во главе с мединским.

Госсекретарь США Марко Рубио не будет участвовать в переговорах в Стамбуле 16 мая, поскольку россия прислала делегацию более низкого уровня. Он встретится с представителями Украины.

Президент США заявил, что, вероятно, вернется в Вашингтон 16 мая после турне по странам Персидского залива. Ранее он намекал на возможные переговоры по Украине в Стамбуле.

США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ 15.05.25, 21:31 • 6376 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Марко Рубио
Дональд Трамп
Стамбул
Хакан Фидан
Турция
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Соединенные Штаты
Украина
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