Трамп заявив, що, ймовірно, повернеться до Вашингтону у п’ятницю, 16 травня

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, повернеться до Вашингтона в п’ятницю, 16 травня після турне трьома країнами Перської затоки. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

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Раніше Глава Білого дому натякав, що може зупинитися в Стамбулі для переговорів щодо України, хоча в середу, 14 травня американський чиновник заявив, що це малоймовірно.

Ми вирушаємо завтра, як ви знаєте. Майже невідоме місце призначення - тому що будуть дзвінки: "Чи можете ви бути тут? Чи можете ви бути там? Але, ймовірно, завтра ми повернемося до Вашингтона" - заявив Дональд Трамп перед тим, як розписатися в гостьовій книзі в королівському палаці в Абу-Дабі під час візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, на тлі закликів до мирних переговорів між Україною та росією, Трамп заявив, що не впевнений, де він буде завтра. Раніше повідомлялося, що він не відвідає Туреччину.

Переговори у Туреччині

У ніч проти 11 травня володимир путін заявив, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі.

Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію росії щодо переговорів у Туреччині. Він вважає, що це необхідно зробити негайно.

Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися з Володимиром Путіним у Туреччині в четвер. Зустріч відбудеться, якщо Росія погодиться на припинення вогню.

Дональд Трамп повідомив про можливість відвідування Стамбула, де може пройти зустріч Зеленського і путіна. Він назвав переговори важливими і очікує позитивних результатів для припинення кровопролиття.

Російська делегація вирушила до палацу Долмабахче у Стамбулі для переговорів з українською стороною за участі представників США.

16 травня в Стамбулі відбудуться тристоронні переговори між США-Україною-Туреччиною та росією-Україною-Туреччиною.

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