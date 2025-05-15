Делегація рф вирушила у Стамбулі для переговорів з Україною

Делегація росії, визначена кремлем для переговорів з Україною у Туреччині про мирний процес, вирушила до палацу Долмабахче у Стамбулі, де запланована зустріч з українською стороною за участі представників США. Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

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Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умеровим уже виїхала до Стамбула на переговори з рф. Зустріч, за його словами, відбудеться увечері 15 травня або вже 16 травня.

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Американська делегація прибула до турецького Стамбула, де очікуються потенційні переговори України та рф, технічна делегація з росії також там. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

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