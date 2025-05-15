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Делегація США прибула до Стамбула, російська вже там - голова МЗС Туреччини

Київ • УНН

 • 1922 перегляди

Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що технічна делегація з росії та американська делегація прибули до Стамбула. Це відбувається на тлі зусиль Туреччини щодо організації переговорів між Україною та росією.

Делегація США прибула до Стамбула, російська вже там - голова МЗС Туреччини

Американська делегація прибула до турецького Стамбула, де очікуються потенційні переговори України та рф, технічна делегація з росії також там. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час пресконференції у четвер за підсумками неформальної зустрічі голів МЗС країн НАТО в Анталії, передає УНН.

Деталі

"У нашому порядку денному ми (міністри країн НАТО - ред.) також обговорюємо зусилля щодо припинення війни між росією та Україною, і ми зосереджуємося на цьому набагато більше, оскільки Туреччина підтримує територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України", - сказав Фідан.

Він нагадав, що Туреччина з початку війни заявляла, що міцного та справедливого миру можна досягти лише шляхом переговорів.

"І ми заявили, що готові прийняти ці переговори. Сьогодні Президент України пан Зеленський перебуває в Анкарі разом з нашим президентом... Технічна делегація з росії перебуває в Стамбулі. А також американська делегація прибула до Стамбула. Державний секретар США Рубіо тут, разом з нами, в Анталії, і після пресконференції я зустрінуся з ним. Ці візити показують, що воля до миру є. Вона готова проявитися", - заявив Фідан.

Доповнення

Президент України Зеленський прибув до столиці Туреччини Анкари. Українська делегація також в Туреччині.

Зеленський 11 травня заявляв, що очікує від рф припинення вогню і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня. Але заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.

У кремлі у ніч на 15 травня повідомили про учасників делегації рф на переговори у Туреччині, але рівень був навіть нижчий за очікуваний, коли ЗМІ повідомляли, що на зустрічі може бути присутній голова мзс рф сергій лавров.

Зеленський назвав рівень російської делегації для переговорів у Стамбулі "схожим на бутафорський", приземлившись в Анкарі для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зеленський вказав, що українська сторона подумає, що буде робити із переговорами з делегацією рф, які будуть кроки, після розмови з президентом Туреччини Ердоганом.

глава кремля володимир путін закликав до прямих переговорів з Україною минулої неділі, але, як повідомив кремль, вирішив не брати участь у переговорах сьогодні. Замість нього делегацію очолить помічник володимир мединський. До складу також увійшли заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін та заступник міністра оборони рф олександр фомін.

Bloomberg зазначало, що перспективи досягнення прориву в мирних переговорах між Україною і рф стали ще менш визначеними, через те, що президент росії володимир путін відправив до Туреччини делегацію нижчого рівня і сам буде відсутнім. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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