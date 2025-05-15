Делегация США прибыла в Стамбул, российская уже там - глава МИД Турции

Американская делегация прибыла в турецкий Стамбул, где ожидаются потенциальные переговоры Украины и россии, техническая делегация из рф также там. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-конференции в четверг по итогам неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Анталье, передает УНН.

Детали

"В нашей повестке дня мы (министры стран НАТО - ред.) также обсуждаем усилия по прекращению войны между россией и Украиной, и мы сосредотачиваемся на этом гораздо больше, поскольку Турция поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - сказал Фидан.

Он напомнил, что Турция с начала войны заявляла, что прочного и справедливого мира можно достичь только путем переговоров.

"И мы заявили, что готовы принять эти переговоры. Сегодня Президент Украины господин Зеленский находится в Анкаре вместе с нашим президентом... Техническая делегация из россии находится в Стамбуле. А также американская делегация прибыла в Стамбул. Государственный секретарь США Рубио здесь, вместе с нами, в Анталье, и после пресс-конференции я встречусь с ним. Эти визиты показывают, что воля к миру есть. Она готова проявиться", - заявил Фидан.

Дополнение

Президент Украины Зеленский прибыл в столицу Турции Анкару. Украинская делегация также в Турции.

Зеленский 11 мая заявлял, что ожидает от рф прекращения огня и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая. Но заявил, что не будет вести переговоры ни с одним представителем россии, кроме самого путина.

В кремле в ночь на 15 мая сообщили об участниках делегации рф на переговоры в Турции, но уровень был даже ниже ожидаемого, когда СМИ сообщали, что на встрече может присутствовать глава МИД рф сергей лавров.

Зеленский назвал уровень российской делегации для переговоров в Стамбуле "похожим на бутафорский", приземлившись в Анкаре для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленский указал, что украинская сторона подумает, что будет делать с переговорами с делегацией рф, какие будут шаги, после разговора с президентом Турции Эрдоганом.

глава кремля владимир путин призвал к прямым переговорам с Украиной в прошлое воскресенье, но, как сообщил кремль, решил не участвовать в переговорах сегодня. Вместо него делегацию возглавит помощник владимир мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин и заместитель министра обороны рф александр фомин.

Bloomberg отмечало, что перспективы достижения прорыва в мирных переговорах между Украиной и рф стали еще менее определенными, из-за того, что президент россии владимир путин отправил в Турцию делегацию более низкого уровня и сам будет отсутствовать.