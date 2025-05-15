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Зеленський прибув до Анкари
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путін не братиме участі у переговорах з Україною в Стамбулі - пєсков

Київ • УНН

 • 192 перегляди

кремль заявив, що путін не планує брати участь у переговорах між росією та україною, які мають відбутися в Стамбулі.

путін не братиме участі у переговорах з Україною в Стамбулі - пєсков

У кремлі сказали, що володимир путін не буде присутній на переговорах у Туреччині. Про це заявив речник дмитро пєсков, пише УНН.

путін не візьме участі у переговорах з Україною, які відбудуться у Стамбулі

- заявив дмитро пєсков телеканалу CNN.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський 11 травня заявив, що очікує від рф припинення вогню від 12 травня, і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня.

володимир путін відправив до Туреччини делегацію нижчого рівня на переговори з Україною, що зменшує перспективи мирного прориву. Держсекретар США має приєднатися до переговорів у п'ятницю.

Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що може відвідати переговори між росією та Україною в Туреччині, якщо це буде доречно.

Ольга Розгон

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