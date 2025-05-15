путін не братиме участі у переговорах з Україною в Стамбулі - пєсков
Київ • УНН
кремль заявив, що путін не планує брати участь у переговорах між росією та україною, які мають відбутися в Стамбулі.
У кремлі сказали, що володимир путін не буде присутній на переговорах у Туреччині. Про це заявив речник дмитро пєсков, пише УНН.
путін не візьме участі у переговорах з Україною, які відбудуться у Стамбулі
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський 11 травня заявив, що очікує від рф припинення вогню від 12 травня, і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня.
володимир путін відправив до Туреччини делегацію нижчого рівня на переговори з Україною, що зменшує перспективи мирного прориву. Держсекретар США має приєднатися до переговорів у п'ятницю.
Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що може відвідати переговори між росією та Україною в Туреччині, якщо це буде доречно.