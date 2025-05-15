"Якщо буде доречно": Трамп назвав умову для поїздки на переговори України та рф

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що поїде на російсько-українські переговори в Туреччині в п'ятницю, "якщо це буде доречно", пише УНН з посиланням на Reuters.

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"Я думав про те, щоб поїхати, але це дуже складно... Якщо щось трапиться, я поїду в п'ятницю, якщо це буде доречно", - сказав Трамп на діловому сніданку в Досі під час поїздки по Перській затоці.

Трамп заявив, що все ще може поїхати до Туреччини

"Але у нас є люди, які зараз ведуть переговори, я просто сподіваюся, що росія та Україна зможуть щось зробити. Це потрібно припинити", - зазначив Трамп.

Доповнення

15 травня в турецькому Стамбулі очікуються потенційні переговори України та росії.

Президент Володимир Зеленський 11 травня заявляв, що очікує від росії припинення вогню і що він особисто чекатиме володимира путіна в Туреччині 15 травня. Але заявив, що не вестиме переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.

У кремлі в ніч на 15 травня повідомили про учасників делегації рф на переговори в Туреччині, але рівень був навіть нижчим за очікуваний, коли ЗМІ повідомляли, що на зустрічі може бути присутній глава МЗС рф сергій лавров. путіна в кремлі також не вказали як учасника переговорів у Туреччині, запланованих на четвер, незважаючи на те, що він сам це пропонував.