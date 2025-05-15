"Если будет уместно": Трамп назвал условие для поездки на переговоры Украины и рф

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что поедет на российско-украинские переговоры в Турции в пятницу, "если это будет уместно", пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Я думал о том, чтобы поехать, но это очень сложно... Если что-то случится, я поеду в пятницу, если это будет уместно", - сказал Трамп на деловом завтраке в Дохе во время поездки по Персидскому заливу.

Трамп заявил, что все еще может поехать в Турцию

"Но у нас есть люди, которые сейчас ведут переговоры, я просто надеюсь, что россия и Украина смогут что-то сделать. Это нужно прекратить", - указал Трамп.

Дополнение

15 мая в турецком Стамбуле ожидаются потенциальные переговоры Украины и россии.

Президент Владимир Зеленский 11 мая заявлял, что ожидает от россии прекращения огня и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая. Но заявил, что не будет вести переговоры ни с одним представителем россии, кроме самого путина.

В кремле в ночь на 15 мая сообщили об участниках делегации рф на переговоры в Турции, но уровень был даже ниже ожидаемого, когда СМИ сообщали, что на встрече может присутствовать глава МИД рф сергей лавров. путина в кремле также не указали как участника переговоров в Турции, запланированных на четверг, несмотря на то, что он сам это предлагал.