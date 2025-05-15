Трамп заявил, что все еще может поехать в Турцию

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что все еще может поехать в Стамбул, если переговоры о прекращении огня между россией и Украиной покажут прогресс, пишет УНН со ссылкой на Daily Sabah.

Детали

"Знаете, если что-то случится, я поеду в пятницу", - сказал Трамп на встрече с катарскими чиновниками и бизнесменами в столице Катара Дохе.

Трамп заявил, что не считает, что путин поедет на переговоры в Турцию, если его там не будет.

Президент США Дональд

В то же время, как отмечает AP, Трамп заявил в четверг, что не считает, что глава кремля владимир путин поедет на переговоры в Турцию с Украиной, если его там не будет.

"Я не думал, что путин может поехать, если меня там не будет", - сказал Трамп.

Трамп предположил, что может поехать туда на переговоры, если путин поедет. В то же время в четверг Трамп заявил: "Я на самом деле сказал: зачем ему ехать, если я не еду? Потому что я не собирался ехать. Я не планировал ехать. Я поехал бы, но я не планировал ехать. И я сказал: не думаю, что он поедет, если я не поеду".

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Дополнение

15 мая в турецком Стамбуле ожидаются потенциальные переговоры Украины и россии.

Президент Владимир Зеленский 11 мая заявлял, что ожидает от россии прекращения огня и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая. Но заявил, что не будет вести переговоры ни с одним представителем россии, кроме самого путина.

В кремле в ночь на 15 мая сообщили об участниках делегации рф на переговоры в Турции, но уровень был даже ниже ожидаемого, когда СМИ сообщали, что на встрече может присутствовать глава МИД рф сергей лавров. путина в кремле также не указали как участника переговоров в Турции, запланированных на четверг, несмотря на то, что он сам это предлагал.

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