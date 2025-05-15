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Трамп не едет в Турцию на переговоры Украины и рф - Reuters
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Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Генсек НАТО заявил об "осторожном оптимизме" относительно прогресса мира в Украине. По его словам, для прорыва россия должна предпринять необходимые шаги.

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в четверг, что он "осторожно оптимистичен" относительно прогресса на пути к миру в Украине, но сейчас все зависит от москвы, пишет УНН со ссылкой на ANSA.

Детали

"Нам нужно посмотреть, что произойдет в ближайшие несколько дней: я, как и раньше, с осторожным оптимизмом смотрю на то, что если россияне тоже захотят сотрудничать, а не только украинцы, которые это делают, то в ближайшие несколько часов может произойти прорыв" к миру в Украине, сказал Рютте по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел стран НАТО в Анталье.

"Теперь мяч на стороне россии", - повторил Рютте.

Обратив внимание на важность поддержки, которую оказывают Украине, Рютте сказал: "Мы должны сделать все возможное, чтобы прекратить эту войну".

Указывая на роль Турции в этом процессе, Рютте, как сообщает Dünya Gazetesi, сказал: "Турция имеет отношения с обеими сторонами, ее сила убеждения высока. Если россия будет в Стамбуле со своей делегацией, мы увидим, что будет".

Он также сказал, что россия должна сделать "следующие шаги", указывает Le Monde.

россияне обвиняют во лжи о времени "начала переговоров в Турции" - ЦПД СНБО15.05.25, 08:47 • 878 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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