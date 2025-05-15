Трамп не едет в Турцию на переговоры Украины и рф
Киев • УНН
Госсекретарь США Рубио уже прибыл в Турцию в преддверии переговоров. российский диктатор путин тоже не будет участвовать в переговорах.
Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию на украинско-российские "мирные" переговоры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В то же время, как стало известно CNN, госсекретарь США Рубио уже прибыл в Турцию накануне возможных украинско-российских переговоров.
Первоначальная цель поездки Рубио - неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО - была омрачена как потенциальными переговорами между москвой и Киевом в Стамбуле, так и ожидаемым диалогом между Рубио и его сирийским коллегой
Тем временем Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника информирует, что Президент Украины Владимир Зеленский направляется в Турцию.
Напомним
российский диктатор владимир путин не будет участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. российскую делегацию возглавит помощник путина владимир мединский.
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