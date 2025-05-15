Трамп не едет в Турцию на переговоры Украины и рф

Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию на украинско-российские "мирные" переговоры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В то же время, как стало известно CNN, госсекретарь США Рубио уже прибыл в Турцию накануне возможных украинско-российских переговоров.

Первоначальная цель поездки Рубио - неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО - была омрачена как потенциальными переговорами между москвой и Киевом в Стамбуле, так и ожидаемым диалогом между Рубио и его сирийским коллегой