Вероятные переговоры Украины и россии в Стамбуле помешали новым санкциям США против москвы - WP

Запланированные российско-украинские переговоры препятствуют толчку Европейского Союза к введению новых санкций США против москвы. Об этом говорится в материале The Washington Post, сообщает УНН.

Отмечается, что вероятность прямых переговоров между Украиной и россией в Стамбуле сорвала европейские усилия привлечь Соединенные Штаты к введению новых санкций против россии, если не будет немедленного 30-дневного прекращения огня.

Подобно тому, как европейские чиновники заметили большую степень скепсиса со стороны команды президента Дональда Трампа относительно намерений россии и договорились с официальными лицами США относительно санкций, предложение президента владимира путина относительно переговоров изменило разговор.

Они объясняют, что "внезапная" встреча, которая ожидается в четверг в Стамбуле, поставила под сомнение планы относительно санкций.

Была координация с американцами относительно санкций, и были хорошие сигналы. Но в конечном итоге это зависит от текущей ситуации