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Вероятные переговоры Украины и россии в Стамбуле помешали новым санкциям США против москвы - WP

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Вероятные переговоры Украины и России в Стамбуле сорвали усилия ЕС привлечь США к новым санкциям против РФ. Встреча поставила под сомнение планы по санкциям.

Вероятные переговоры Украины и россии в Стамбуле помешали новым санкциям США против москвы - WP

Запланированные российско-украинские переговоры препятствуют толчку Европейского Союза к введению новых санкций США против москвы. Об этом говорится в материале The Washington Post, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что вероятность прямых переговоров между Украиной и россией в Стамбуле сорвала европейские усилия привлечь Соединенные Штаты к введению новых санкций против россии, если не будет немедленного 30-дневного прекращения огня.

Подобно тому, как европейские чиновники заметили большую степень скепсиса со стороны команды президента Дональда Трампа относительно намерений россии и договорились с официальными лицами США относительно санкций, предложение президента владимира путина относительно переговоров изменило разговор.

- отмечают авторы.

Они объясняют, что "внезапная" встреча, которая ожидается в четверг в Стамбуле, поставила под сомнение планы относительно санкций.

Была координация с американцами относительно санкций, и были хорошие сигналы. Но в конечном итоге это зависит от текущей ситуации

- цитирует издание неназванного европейского чиновника.

Собеседники СМИ подчеркнули, что если представители Украины будут присутствовать в Стамбуле, а россии – нет, то это обернется последствиями для москвы, если же будут присутствовать обе стороны, это может приблизить прекращение огня.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 15 мая прибудет в Турцию со сформированной украинской делегацией. В то же время он подчеркнул, что пока не обрабатывались никакие форматы переговоров, кроме возможных прямых переговоров на уровне лидеров.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что вместе с государственным секретарем Марко Рубио в пятницу, 16 мая, поедет в Турцию для участия в российско-украинских переговорах.

лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле - росСМИ14.05.25, 18:03 • 2966 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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