лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле - росСМИ
Киев • УНН
сергей лавров не будет представлять рф на переговорах в Стамбуле. Кто возглавит российскую делегацию на встрече, пока официально не сообщалось.
Глава мид рф сергей лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле, передает УНН со ссылкой на "Коммерсант".
лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле. Кто именно будет представлять россию на встрече, официально до сих пор не сообщалось
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Ранее в СМИ появилась информация, что российскую делегацию могут возглавить помощник президента рф юрий ушаков и глава мид рф сергей лавров.
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Напомним
Ранее сообщалось, что Марко Рубио примет участие в мирных переговорах по войне в Украине, которые состоятся в Турции в четверг, 15 мая.