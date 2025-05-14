лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле - росСМИ

Глава мид рф сергей лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле, передает УНН со ссылкой на "Коммерсант".

лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле. Кто именно будет представлять россию на встрече, официально до сих пор не сообщалось - говорится в сообщении.

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Добавим

Ранее в СМИ появилась информация, что российскую делегацию могут возглавить помощник президента рф юрий ушаков и глава мид рф сергей лавров.

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Напомним

Ранее сообщалось, что Марко Рубио примет участие в мирных переговорах по войне в Украине, которые состоятся в Турции в четверг, 15 мая.