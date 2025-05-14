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Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ
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Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

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лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле - росСМИ

Киев • УНН

 • 712 просмотра

сергей лавров не будет представлять рф на переговорах в Стамбуле. Кто возглавит российскую делегацию на встрече, пока официально не сообщалось.

лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле - росСМИ

Глава мид рф сергей лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле, передает УНН со ссылкой на "Коммерсант".

лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле. Кто именно будет представлять россию на встрече, официально до сих пор не сообщалось 

- говорится в сообщении.

Сибига в Турции: путин должен прекратить отвергать прекращение огня и избегать встречи с Зеленским14.05.25, 16:23 • 1172 просмотра

Добавим

Ранее в СМИ появилась информация, что российскую делегацию могут возглавить помощник президента рф юрий ушаков и глава мид рф сергей лавров.

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ14.05.25, 17:42 • 5226 просмотров

Напомним 

Ранее сообщалось, что Марко Рубио примет участие в мирных переговорах по войне в Украине, которые состоятся в Турции в четверг, 15 мая.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Марко Рубио
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