лавров не братиме участі у переговорах у Стамбулі - росЗМІ

Глава мзс рф сергій лавров не братиме участі у переговорах у Стамбулі, передає УНН із посиланням на "Коммерсант".

лавров не братиме участі у переговорах у Стамбулі. Хто саме представлятиме росію на зустрічі, офіційно досі не повідомлялося - йдеться у повідомленні.

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Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що російську делегацію можуть очолити помічник президента рф юрій ушаков та голова мзс рф сергій лавров.

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

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Раніше повідомлялося, що Марко Рубіо візьме участь у мирних переговорах щодо війни в України, які відбудуться в Туреччині у четвер, 15 травня.