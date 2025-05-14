лавров не братиме участі у переговорах у Стамбулі - росЗМІ
Київ • УНН
сергій лавров не буде представляти рф на переговорах у Стамбулі. Хто очолить російську делегацію на зустрічі, наразі офіційно не повідомлялося.
Глава мзс рф сергій лавров не братиме участі у переговорах у Стамбулі, передає УНН із посиланням на "Коммерсант".
лавров не братиме участі у переговорах у Стамбулі. Хто саме представлятиме росію на зустрічі, офіційно досі не повідомлялося
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Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що російську делегацію можуть очолити помічник президента рф юрій ушаков та голова мзс рф сергій лавров.
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