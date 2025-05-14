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Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф
16:00 • 11064 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

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лавров не братиме участі у переговорах у Стамбулі - росЗМІ

Київ • УНН

 • 1534 перегляди

сергій лавров не буде представляти рф на переговорах у Стамбулі. Хто очолить російську делегацію на зустрічі, наразі офіційно не повідомлялося.

лавров не братиме участі у переговорах у Стамбулі - росЗМІ

Глава мзс рф сергій лавров не братиме участі у переговорах у Стамбулі, передає УНН із посиланням на "Коммерсант".

лавров не братиме участі у переговорах у Стамбулі. Хто саме представлятиме росію на зустрічі, офіційно досі не повідомлялося 

- йдеться у повідомленні.

Сибіга у Туреччині: путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі із Зеленським14.05.25, 16:23 • 1362 перегляди

Додамо

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що російську делегацію можуть очолити помічник президента рф юрій ушаков та голова мзс рф сергій лавров.

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ14.05.25, 17:42 • 13851 перегляд

Нагадаємо 

Раніше повідомлялося, що Марко Рубіо візьме участь у мирних переговорах щодо війни в України, які відбудуться в Туреччині у четвер, 15 травня.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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Стамбул
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