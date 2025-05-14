Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що разом із державним секретарем Марко Рубіо у пʼятницю, 16 травня, поїде до Туреччини для участі в російсько-українських переговорах. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що він і держсекретар Марко Рубіо вирушать у п'ятницю до Стамбула для російсько-українських переговорів.

За даними Reuters, Віткофф повідомив журналістам у Досі, що поки неясно, чи візьме президент росії володимир путін участь у запланованих переговорах.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Марко Рубіо візьме участь у мирних переговорах щодо війни в України, які відбудуться в Туреччині у четвер, 15 травня.