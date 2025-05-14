Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ
Київ • УНН
Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що разом із держсекретарем Марко Рубіо у пʼятницю вирушить до Туреччини для участі в російсько-українських переговорах. Поки неясно, чи буде присутній путін.
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що разом із державним секретарем Марко Рубіо у пʼятницю, 16 травня, поїде до Туреччини для участі в російсько-українських переговорах. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
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Як повідомляє ЗМІ, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що він і держсекретар Марко Рубіо вирушать у п'ятницю до Стамбула для російсько-українських переговорів.
За даними Reuters, Віткофф повідомив журналістам у Досі, що поки неясно, чи візьме президент росії володимир путін участь у запланованих переговорах.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що Марко Рубіо візьме участь у мирних переговорах щодо війни в України, які відбудуться в Туреччині у четвер, 15 травня.