Сибіга у Туреччині: путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі із Зеленським

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ
14:42 • 1070 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

13:55 • 16145 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
13:50 • 14276 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

13:18 • 14680 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

12:09 • 44226 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

Ексклюзив
14 травня, 07:33 • 45184 перегляди

Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам

Ексклюзив
14 травня, 07:17 • 68427 перегляди

Біткоїн - це індикатор фінансової та політичної кон'юнктури. Фінтехексперт розповіла, чому виросла крипта

14 травня, 05:56 • 60984 перегляди

Зеленський про можливу ​​тривалість війни: не десять років

14 травня, 05:00 • 66606 перегляди

Фінал Кубку України: "Динамо" проти "Шахтаря" - де дивитися, фаворит, настрої команд

14 травня, 04:00 • 152397 перегляди

Стартує НМТ-2025: як проходитиме і коли оголосять результати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.1м/с
26%
745мм
Популярнi новини

Сибіга їде до Туреччини для переговорів щодо досягнення миру

14 травня, 05:20 • 77011 перегляди

Роберт Де Ніро закликав до протесту проти Трампа на відкритті Каннського кінофестивалю

14 травня, 06:55 • 34642 перегляди

Дружба на мільйони чи звідки у народного депутата Копитіна новенький "крузак"

14 травня, 08:02 • 80920 перегляди

Хто "злив" справи НАБУ? Міжнародний аудит виявив провали внутрішнього контролю та вплив на справу Углави

09:07 • 66627 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

09:23 • 62484 перегляди
Публікації

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

13:55 • 16150 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

12:09 • 44230 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

09:23 • 62595 перегляди

Хто "злив" справи НАБУ? Міжнародний аудит виявив провали внутрішнього контролю та вплив на справу Углави

09:07 • 66740 перегляди

Дружба на мільйони чи звідки у народного депутата Копитіна новенький "крузак"

14 травня, 08:02 • 81039 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14:08 • 4976 перегляди

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

11:12 • 17599 перегляди

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

09:18 • 22604 перегляди

Роберт Де Ніро закликав до протесту проти Трампа на відкритті Каннського кінофестивалю

14 травня, 06:55 • 34723 перегляди

Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо

13 травня, 16:52 • 59218 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

Сибіга у Туреччині: путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі із Зеленським

Київ • УНН

 • 1008 перегляди

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що путін має припинити відкидати припинення вогню та переговори із Зеленським. Він підтвердив готовність України до миру та зустрічі на найвищому рівні.

Сибіга у Туреччині: путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі із Зеленським

російський диктатор володимир путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це зявив глава МЗС України Андрій Сибіга після зустрічі в Анталії з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, передає УНН.

Деталі

Глава МЗС України подякував за запрошення до Туреччини та поінформував його про останні події на полі бою та в дипломатії.

Епіцентр світової дипломатії зараз знаходиться в Туреччині, яка відіграє активну посередницьку роль. Ми вдячні за це 

- наголосив Сибіга.

Він також підтвердив відданість України миру, нашу негайну і безумовну готовність до повного і тривалого припинення вогню, а також пропозицію Києва про пряму зустріч на найвищому рівні між Україною і росією.

путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з Президентом Зеленським

 - наголосив Сибіга.

За його словами, із Фіданом відбулась ґрунтовна розмова про шляхи просування змістовного мирного процесу.

Я вдячний своєму колезі за підтримку та цінні поради 

- резюмував глава МЗС України.

Сибіга їде до Туреччини для переговорів щодо досягнення миру14.05.25, 08:20 • 76970 переглядiв

Доповнення

глава кремля володимир путін поки що не погодився особисто взяти участь у переговорах у Туреччині, запланованих на четвер, попри те, що сам це пропонував. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.

Президент США Дональд Трамп продовжив висловлювати зацікавленість у поїздці до Туреччини для можливої ​​зустрічі з високими ставками між Зеленським і путіним, заявивши в середу, що путін "хотів би, щоб я був там", і це залишається "можливістю".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Brent
$66.38
Bitcoin
$103,923.70
S&P 500
$5,892.33
Tesla
$340.80
Газ TTF
$34.49
Золото
$3,195.15
Ethereum
$2,604.33