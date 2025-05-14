Сибіга у Туреччині: путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі із Зеленським

російський диктатор володимир путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це зявив глава МЗС України Андрій Сибіга після зустрічі в Анталії з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, передає УНН.

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Глава МЗС України подякував за запрошення до Туреччини та поінформував його про останні події на полі бою та в дипломатії.

Епіцентр світової дипломатії зараз знаходиться в Туреччині, яка відіграє активну посередницьку роль. Ми вдячні за це - наголосив Сибіга.

Він також підтвердив відданість України миру, нашу негайну і безумовну готовність до повного і тривалого припинення вогню, а також пропозицію Києва про пряму зустріч на найвищому рівні між Україною і росією.

путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з Президентом Зеленським - наголосив Сибіга.

За його словами, із Фіданом відбулась ґрунтовна розмова про шляхи просування змістовного мирного процесу.

Я вдячний своєму колезі за підтримку та цінні поради - резюмував глава МЗС України.

Сибіга їде до Туреччини для переговорів щодо досягнення миру

Доповнення

глава кремля володимир путін поки що не погодився особисто взяти участь у переговорах у Туреччині, запланованих на четвер, попри те, що сам це пропонував. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.

Президент США Дональд Трамп продовжив висловлювати зацікавленість у поїздці до Туреччини для можливої ​​зустрічі з високими ставками між Зеленським і путіним, заявивши в середу, що путін "хотів би, щоб я був там", і це залишається "можливістю".