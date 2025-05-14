Сибіга у Туреччині: путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі із Зеленським
Київ • УНН
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що путін має припинити відкидати припинення вогню та переговори із Зеленським. Він підтвердив готовність України до миру та зустрічі на найвищому рівні.
російський диктатор володимир путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це зявив глава МЗС України Андрій Сибіга після зустрічі в Анталії з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, передає УНН.
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Глава МЗС України подякував за запрошення до Туреччини та поінформував його про останні події на полі бою та в дипломатії.
Епіцентр світової дипломатії зараз знаходиться в Туреччині, яка відіграє активну посередницьку роль. Ми вдячні за це
Він також підтвердив відданість України миру, нашу негайну і безумовну готовність до повного і тривалого припинення вогню, а також пропозицію Києва про пряму зустріч на найвищому рівні між Україною і росією.
путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з Президентом Зеленським
За його словами, із Фіданом відбулась ґрунтовна розмова про шляхи просування змістовного мирного процесу.
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Сибіга їде до Туреччини для переговорів щодо досягнення миру14.05.25, 08:20 • 76970 переглядiв
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глава кремля володимир путін поки що не погодився особисто взяти участь у переговорах у Туреччині, запланованих на четвер, попри те, що сам це пропонував. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.
Президент США Дональд Трамп продовжив висловлювати зацікавленість у поїздці до Туреччини для можливої зустрічі з високими ставками між Зеленським і путіним, заявивши в середу, що путін "хотів би, щоб я був там", і це залишається "можливістю".