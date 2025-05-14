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кремль запевняє, що "чекатиме" на українську сторону в Стамбулі 15 травня, склад делегації не розкриває

Київ • УНН

 • 926 перегляди

У кремлі заявили, що російська делегація чекатиме на українську сторону в Стамбулі в четвер, 15 травня. Склад делегації не називають.

кремль запевняє, що "чекатиме" на українську сторону в Стамбулі 15 травня, склад делегації не розкриває

У кремлі не розкривають склад делегації рф, але запевняють, що росія "чекатиме" Україну на переговорах у Стамбулі в четвер, 15 травня, про що заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

У цьому плані нічого не змінилося. Ми це зробимо, коли отримаємо відповідну вказівку від президента. Поки що таких вказівок не було. Але я лише можу ще раз підтвердити, що все сказане президентом у нічній заяві 11-го травня зберігає свою актуальність. Дійсно, російська делегація чекатиме на українську делегацію в Стамбулі 15 травня, у четвер, тобто завтра

- сказав пєсков.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський 11 травня заявив, що очікує від рф припинення вогню з 12 травня, і що він особисто чекатиме главу кремля володимира путіна в Туреччині 15 травня.

Перед цим Зеленський і лідери кількох країн НАТО поговорили з президентом США Дональдом Трампом по телефону і наголосили, що готові до безумовного 30-денного припинення вогню з понеділка. Під час 15-хвилинної розмови Зеленський і лідери НАТО сказали Трампу, що якщо буде домовлено про припинення вогню, Україна готова почати прямі мирні переговори з росією.

Пізніше ввечері путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.

За кілька годин до того, як Зеленський погодився зустрітися з путіним у Стамбулі, Трамп закликав Президента України прийняти умови, у повідомленні в Truth Social.

Axios з посиланням на українського чиновника заявило, що візит Зеленського до Туреччини відбудеться, навіть якщо рф не погодиться на припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати до Стамбула, де в четвер може відбутися потенційна зустріч Президента України Володимира Зеленського і російського диктатора володимира путіна.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо, а також спецпредставники Трампа Кіт Келлог і Стів Віткофф збираються до Туреччини в четвер на тлі очікування переговорів України та рф.

Від України зараз до Туреччини їде очільник МЗС Андрій Сибіга.

росію на переговорах з Україною у Стамбулі представлять лавров та ушаков - WP13.05.2025, 21:36 • 3342 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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