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кремль уверяет, что "будет ждать" украинскую сторону в Стамбуле 15 мая, состав делегации не раскрывает

Киев • УНН

 • 892 просмотра

В кремле заявили, что российская делегация будет ждать украинскую сторону в Стамбуле в четверг, 15 мая. Состав делегации не называют.

кремль уверяет, что "будет ждать" украинскую сторону в Стамбуле 15 мая, состав делегации не раскрывает

В кремле не раскрывают состав делегации рф, но уверяют, что рф "будет ждать" Украину на переговорах в Стамбуле в четверг, 15 мая, о чем заявил спикер кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

В этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указание от президента. Пока таких указаний не было. Но я лишь могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в ночном заявлении 11-го мая сохраняет свою актуальность. Действительно, российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая, в четверг, то есть завтра

- сказал песков.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 11 мая заявил, что ожидает от рф прекращения огня с 12 мая, и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая.

Перед этим Зеленский и лидеры нескольких стран НАТО поговорили с Трампом по телефону и подчеркнули, что готовы к безусловному 30-дневному прекращению огня с понедельника. Во время 15-минутного разговора Зеленский и лидеры НАТО сказали Трампу, что если будет договорено о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с россией.

Позже вечером путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.

За несколько часов до того, как Зеленский согласился встретиться с путиным в Стамбуле, Трамп призвал Президента Украины принять условия, в сообщении в Truth Social.

Axios со ссылкой на украинского чиновника заявило, что визит Зеленского в Турцию состоится, даже если рф не согласится на прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может поехать в Стамбул, где в четверг может состояться потенциальная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио, а также спецпредставители Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф собираются в Турцию в четверг на фоне ожидания переговоров Украины и рф.

От Украины сейчас в Турцию едет глава МИД Андрей Сибига.

россию на переговорах с Украиной в Стамбуле представят лавров и ушаков - WP 13.05.2025, 21:36 • 3342 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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