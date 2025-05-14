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Трамп продовжує висловлювати зацікавленість у поїздці до Туреччини для потенційних мирних переговорів - CNN

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Дональд Трамп висловив зацікавленість у поїздці до Туреччини для потенційних мирних переговорів. За його словами, путін хотів би, щоб він був присутній на цих переговорах.

Трамп продовжує висловлювати зацікавленість у поїздці до Туреччини для потенційних мирних переговорів - CNN

Президент США Дональд Трамп продовжує висловлювати зацікавленість у поїздці до Туреччини для можливої ​​зустрічі з високими ставками між Президентом України Володимиром Зеленським і главою кремля володимиром путіним, заявивши в середу, що путін "хотів би, щоб я був там", і це залишається "можливістю", повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

"Він хотів би, щоб я був там, і це можливо. Це не означає, що я б не зробив це, щоб врятувати багато життів і повернутися", - сказав Трамп у відповідь на запитання CNN на борту Air Force One.

Він продовжив: "Я не знаю, чи він там буде, якщо мене там не буде".

Трамп каже, що не знає, чи приїде путін на переговори до Туреччини14.05.25, 14:18 • 674 перегляди

Відповідаючи на запитання про стратегію путіна та про те, чи він все ще відчуває, що російський лідер "морочить йому голову", як він припустив у попередній публікації в соціальних мережах, Трамп сказав журналістам, що повідомить їм за кілька днів.

Доповнення

Як вказується, путін поки що не погодився особисто взяти участь у переговорах у Туреччині, запланованих на четвер, попри те, що сам це пропонував. Зеленський заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.

Раніше Трамп згадував про можливість зупинки в Туреччині під час своєї поїздки на Близький Схід, сказавши: "Я думав про те, щоб справді полетіти туди. Є ймовірність, я думаю, якщо я вважатиму, що щось може статися".

Наразі Трамп планує відвідати Доху та Абу-Дабі у четвер, пише видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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