Трамп продовжує висловлювати зацікавленість у поїздці до Туреччини для потенційних мирних переговорів - CNN
Київ • УНН
Дональд Трамп висловив зацікавленість у поїздці до Туреччини для потенційних мирних переговорів. За його словами, путін хотів би, щоб він був присутній на цих переговорах.
Президент США Дональд Трамп продовжує висловлювати зацікавленість у поїздці до Туреччини для можливої зустрічі з високими ставками між Президентом України Володимиром Зеленським і главою кремля володимиром путіним, заявивши в середу, що путін "хотів би, щоб я був там", і це залишається "можливістю", повідомляє CNN, пише УНН.
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"Він хотів би, щоб я був там, і це можливо. Це не означає, що я б не зробив це, щоб врятувати багато життів і повернутися", - сказав Трамп у відповідь на запитання CNN на борту Air Force One.
Він продовжив: "Я не знаю, чи він там буде, якщо мене там не буде".
Трамп каже, що не знає, чи приїде путін на переговори до Туреччини14.05.25, 14:18 • 674 перегляди
Відповідаючи на запитання про стратегію путіна та про те, чи він все ще відчуває, що російський лідер "морочить йому голову", як він припустив у попередній публікації в соціальних мережах, Трамп сказав журналістам, що повідомить їм за кілька днів.
Доповнення
Як вказується, путін поки що не погодився особисто взяти участь у переговорах у Туреччині, запланованих на четвер, попри те, що сам це пропонував. Зеленський заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.
Раніше Трамп згадував про можливість зупинки в Туреччині під час своєї поїздки на Близький Схід, сказавши: "Я думав про те, щоб справді полетіти туди. Є ймовірність, я думаю, якщо я вважатиму, що щось може статися".
Наразі Трамп планує відвідати Доху та Абу-Дабі у четвер, пише видання.