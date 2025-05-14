Трамп продовжує висловлювати зацікавленість у поїздці до Туреччини для потенційних мирних переговорів - CNN

Президент США Дональд Трамп продовжує висловлювати зацікавленість у поїздці до Туреччини для можливої ​​зустрічі з високими ставками між Президентом України Володимиром Зеленським і главою кремля володимиром путіним, заявивши в середу, що путін "хотів би, щоб я був там", і це залишається "можливістю", повідомляє CNN, пише УНН.

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"Він хотів би, щоб я був там, і це можливо. Це не означає, що я б не зробив це, щоб врятувати багато життів і повернутися", - сказав Трамп у відповідь на запитання CNN на борту Air Force One.

Він продовжив: "Я не знаю, чи він там буде, якщо мене там не буде".

Трамп каже, що не знає, чи приїде путін на переговори до Туреччини

Відповідаючи на запитання про стратегію путіна та про те, чи він все ще відчуває, що російський лідер "морочить йому голову", як він припустив у попередній публікації в соціальних мережах, Трамп сказав журналістам, що повідомить їм за кілька днів.

Доповнення

Як вказується, путін поки що не погодився особисто взяти участь у переговорах у Туреччині, запланованих на четвер, попри те, що сам це пропонував. Зеленський заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.

Раніше Трамп згадував про можливість зупинки в Туреччині під час своєї поїздки на Близький Схід, сказавши: "Я думав про те, щоб справді полетіти туди. Є ймовірність, я думаю, якщо я вважатиму, що щось може статися".

Наразі Трамп планує відвідати Доху та Абу-Дабі у четвер, пише видання.