Трамп продолжает выражать заинтересованность в поездке в Турцию для потенциальных мирных переговоров - CNN

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям
Эксклюзив
07:33 • 18620 просмотра

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

Эксклюзив
07:17 • 46214 просмотра

Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта

05:56 • 40985 просмотра

Зеленский о возможной продолжительности войны: не десять лет

14 мая, 05:00 • 51235 просмотра

Финал Кубка Украины: "Динамо" против "Шахтера" - где смотреть, фаворит, настроения команд

14 мая, 04:00 • 127097 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

13 мая, 21:24 • 55850 просмотра

Украинская группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025 в Базеле

13 мая, 16:08 • 157411 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 12:11 • 87865 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
13 мая, 11:29 • 94896 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

13 мая, 10:48 • 87720 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.7м/с
27%
746мм
Популярные новости

Орбан обвинил Украину в проведении разведывательной операции против Венгрии

14 мая, 02:02 • 86293 просмотра

Экономика россии в худшем состоянии, чем сообщает москва - Reuters

14 мая, 02:36 • 69294 просмотра

Макрон призвал ЕС усилить давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в Газе

14 мая, 02:58 • 45236 просмотра

В СНБО заявляют о фейке насчет планов Венгрии вернуть часть украинских территорий

14 мая, 04:19 • 60065 просмотра

Сибига едет в Турцию для переговоров о достижении мира

14 мая, 05:20 • 51716 просмотра
публикации

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

09:23 • 23685 просмотра

Кто "слил" дела НАБУ? Международный аудит выявил провалы внутреннего контроля и влияние на дело Углавы

09:07 • 25517 просмотра

Дружба на миллионы или откуда у народного депутата Копытина новенький "крузак"

08:02 • 35554 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

14 мая, 04:00 • 127087 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 16:08 • 157406 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

11:12 • 3986 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

09:18 • 12698 просмотра

Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа на открытии Каннского кинофестиваля

06:55 • 22017 просмотра

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

13 мая, 16:52 • 50983 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

13 мая, 10:05 • 109744 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Трамп продолжает выражать заинтересованность в поездке в Турцию для потенциальных мирных переговоров - CNN

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Дональд Трамп выразил заинтересованность в поездке в Турцию для потенциальных мирных переговоров. По его словам, путин хотел бы, чтобы он присутствовал на этих переговорах.

Трамп продолжает выражать заинтересованность в поездке в Турцию для потенциальных мирных переговоров - CNN

Президент США Дональд Трамп продолжает выражать заинтересованность в поездке в Турцию для возможной встречи с высокими ставками между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой кремля владимиром путиным, заявив в среду, что путин "хотел бы, чтобы я был там", и это остается "возможностью", сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

"Он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Это не значит, что я бы не сделал это, чтобы спасти много жизней и вернуться", - сказал Трамп в ответ на вопрос CNN на борту Air Force One.

Он продолжил: "Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет".

Трамп говорит, что не знает, приедет ли путин на переговоры в Турцию14.05.25, 14:18 • 618 просмотров

Отвечая на вопрос о стратегии путина и о том, все еще ли он чувствует, что российский лидер "морочит ему голову", как он предположил в предыдущей публикации в социальных сетях, Трамп сказал журналистам, что сообщит им через несколько дней.

Дополнение

Как указывается, путин пока что не согласился лично принять участие в переговорах в Турции, запланированных на четверг, несмотря на то, что сам это предлагал. Зеленский заявил, что не будет вести переговоры ни с одним представителем россии, кроме самого путина.

Ранее Трамп упоминал о возможности остановки в Турции во время своей поездки на Ближний Восток, сказав: "Я думал о том, чтобы действительно полететь туда. Есть вероятность, я думаю, если я буду считать, что что-то может случиться".

В настоящее время Трамп планирует посетить Доху и Абу-Даби в четверг, пишет издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Абу-Даби
Дональд Трамп
Турция
Владимир Зеленский
Украина
Brent
$65.88
Bitcoin
$103,843.00
S&P 500
$5,902.12
Tesla
$335.92
Газ TTF
$35.03
Золото
$3,239.69
Ethereum
$2,600.21