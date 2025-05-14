Трамп продолжает выражать заинтересованность в поездке в Турцию для потенциальных мирных переговоров - CNN

Президент США Дональд Трамп продолжает выражать заинтересованность в поездке в Турцию для возможной встречи с высокими ставками между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой кремля владимиром путиным, заявив в среду, что путин "хотел бы, чтобы я был там", и это остается "возможностью", сообщает CNN, пишет УНН.

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"Он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Это не значит, что я бы не сделал это, чтобы спасти много жизней и вернуться", - сказал Трамп в ответ на вопрос CNN на борту Air Force One.

Он продолжил: "Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет".

Трамп говорит, что не знает, приедет ли путин на переговоры в Турцию

Отвечая на вопрос о стратегии путина и о том, все еще ли он чувствует, что российский лидер "морочит ему голову", как он предположил в предыдущей публикации в социальных сетях, Трамп сказал журналистам, что сообщит им через несколько дней.

Дополнение

Как указывается, путин пока что не согласился лично принять участие в переговорах в Турции, запланированных на четверг, несмотря на то, что сам это предлагал. Зеленский заявил, что не будет вести переговоры ни с одним представителем россии, кроме самого путина.

Ранее Трамп упоминал о возможности остановки в Турции во время своей поездки на Ближний Восток, сказав: "Я думал о том, чтобы действительно полететь туда. Есть вероятность, я думаю, если я буду считать, что что-то может случиться".

В настоящее время Трамп планирует посетить Доху и Абу-Даби в четверг, пишет издание.