Трамп говорит, что не знает, приедет ли путин на переговоры в Турцию

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что не знает, появится ли глава кремля владимир путин на переговоры по войне в Украине, запланированные на четверг в Турции, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

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"Он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. ... Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет. Мы собираемся это выяснить", - сказал Трамп журналистам, путешествовавшим на борту Air Force One в Катар, сообщает Reuters.

Как отмечает издание, Трамп заявлял, что может посетить Турцию для переговоров в рамках своей поездки на Ближний Восток на этой неделе.

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина