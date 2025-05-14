Трамп говорит, что не знает, приедет ли путин на переговоры в Турцию
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что не знает, будет ли присутствовать владимир путин на переговорах по войне в Украине в Турции. Трамп рассматривает возможность посетить Турцию для участия в переговорах.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что не знает, появится ли глава кремля владимир путин на переговоры по войне в Украине, запланированные на четверг в Турции, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
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"Он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. ... Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет. Мы собираемся это выяснить", - сказал Трамп журналистам, путешествовавшим на борту Air Force One в Катар, сообщает Reuters.
Как отмечает издание, Трамп заявлял, что может посетить Турцию для переговоров в рамках своей поездки на Ближний Восток на этой неделе.
CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина13.05.25, 15:11 • 87859 просмотров