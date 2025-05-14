Трамп каже, що не знає, чи приїде путін на переговори до Туреччини

Президент США Дональд Трамп у середу заявив, що не знає, чи з'явиться глава кремля володимир путін на переговори щодо війни в Україні, заплановані на четвер у Туреччині, пише УНН з посиланням на The Guardian.

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"Він хотів би, щоб я був там, і це можливо. ... Я не знаю, чи він там буде, якщо мене там не буде. Ми збираємося це з'ясувати", - сказав Трамп журналістам, які подорожували на борту Air Force One до Катару, повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, Трамп заявляв, що може відвідати Туреччину для переговорів у межах своєї поїздки на Близький Схід цього тижня.

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна