Сибига в Турции: путин должен прекратить отвергать прекращение огня и избегать встречи с Зеленским

российский диктатор владимир путин должен прекратить отвергать прекращение огня и избегать встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига после встречи в Анталье с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает УНН.

Детали

Глава МИД Украины поблагодарил за приглашение в Турцию и проинформировал его о последних событиях на поле боя и в дипломатии.

Эпицентр мировой дипломатии сейчас находится в Турции, которая играет активную посредническую роль. Мы благодарны за это - подчеркнул Сибига.

Он также подтвердил приверженность Украины миру, нашу немедленную и безусловную готовность к полному и длительному прекращению огня, а также предложение Киева о прямой встрече на высшем уровне между Украиной и россией.

путин должен прекратить отвергать прекращение огня и избегать встречи с Президентом Зеленским - подчеркнул Сибига.

По его словам, с Фиданом состоялся основательный разговор о путях продвижения содержательного мирного процесса.

Я благодарен своему коллеге за поддержку и ценные советы - резюмировал глава МИД Украины.

Сибига едет в Турцию для переговоров о достижении мира

Дополнение

глава кремля владимир путин пока что не согласился лично принять участие в переговорах в Турции, запланированных на четверг, несмотря на то, что сам это предлагал. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры ни с одним представителем россии, кроме самого путина.

Президент США Дональд Трамп продолжил выражать заинтересованность в поездке в Турцию для возможной ​​встречи с высокими ставками между Зеленским и путиным, заявив в среду, что путин "хотел бы, чтобы я был там", и это остается "возможностью".