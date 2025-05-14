Ймовірні переговори України та рф у Стамбулі завадили новим санкціям США проти москви - WP
Київ • УНН
Ймовірні переговори України та Росії в Стамбулі зірвали зусилля ЄС залучити США до нових санкцій проти РФ. Зустріч поставила під сумнів плани щодо санкцій.
Заплановані російсько-українські переговори перешкоджають поштовху Європейського Союзу до запровадження нових санкцій США проти москви. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, повідомляє УНН.
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Зазначається, що ймовірність прямих переговорів між Україною та росією в Стамбулі зірвала європейські зусилля залучити Сполучені Штати до запровадження нових санкцій проти росії, якщо не буде негайного 30-денного припинення вогню.
Подібно до того, як європейські чиновники помітили більший ступінь скепсису з боку команди президента Дональда Трампа щодо намірів росії та домовилися з офіційними особами США щодо санкцій, пропозиція президента володимира путіна щодо переговорів змінила розмову.
Вони пояснюють, що "раптова" зустріч, яка очікується в четвер у Стамбулі, поставила під сумнів плани щодо санкцій.
Була координація з американцями щодо санкцій, і були хороші сигнали. Але врешті-решт це залежить від поточної ситуації
Співбесідники ЗМІ підкреслили, що якщо представники України будуть присутніми у Стамбулі, а росії – ні, то це обернеться наслідками для москви, якщо ж будуть присутні обидві сторони, це може наблизити припинення вогню.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 15 травня прибуде до Туреччини зі сформованою українською делегацією. Водночас він наголосив, що наразі не опрацьовувалися жодні формати переговорів, окрім можливих прямих перемовин на рівні лідерів.
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що разом із державним секретарем Марко Рубіо у пʼятницю, 16 травня, поїде до Туреччини для участі в російсько-українських переговорах.
лавров не братиме участі у переговорах у Стамбулі - росЗМІ14.05.25, 18:03 • 2974 перегляди