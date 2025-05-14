Ймовірні переговори України та рф у Стамбулі завадили новим санкціям США проти москви - WP

Заплановані російсько-українські переговори перешкоджають поштовху Європейського Союзу до запровадження нових санкцій США проти москви. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, повідомляє УНН.

Зазначається, що ймовірність прямих переговорів між Україною та росією в Стамбулі зірвала європейські зусилля залучити Сполучені Штати до запровадження нових санкцій проти росії, якщо не буде негайного 30-денного припинення вогню.

Подібно до того, як європейські чиновники помітили більший ступінь скепсису з боку команди президента Дональда Трампа щодо намірів росії та домовилися з офіційними особами США щодо санкцій, пропозиція президента володимира путіна щодо переговорів змінила розмову.

Вони пояснюють, що "раптова" зустріч, яка очікується в четвер у Стамбулі, поставила під сумнів плани щодо санкцій.

Була координація з американцями щодо санкцій, і були хороші сигнали. Але врешті-решт це залежить від поточної ситуації