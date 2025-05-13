Зеленський прокоментував можливість перемовин з рф без участі путіна

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 15 травня прибуде до Туреччини зі сформованою українською делегацією. Водночас він наголосив, що наразі не опрацьовувалися жодні формати переговорів, окрім можливих прямих перемовин на рівні лідерів. Про це він повідомив під час брифінгу, передає УНН.

Будь-які зустрічі повинні закінчуватися результатом. Я відредагував на те, що було в медіа і від США, і від рф. І Європа так реагувала, я готовий на зустріч з ним. Поки що інші формати ми не проробляли і не проговорювали. Так, я буду не один, факт. Але питання не в цьому, а в тому, що ми розглядаємо саме те, що було запропоновано. Ось і все - сказав Зеленський.

Зеленський очікує на сильний пакет санкцій від США та ЄС, якщо путін відмовиться їхати до Туреччини

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Раніше УНН писав, що Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором володимиром путінм в Анкарі чи Стамбулі. Якщо путін прибуде, то український лідер готовий зробити все, щоб домовитися про припинення вогню.