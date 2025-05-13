Зеленский прокомментировал возможность переговоров с рф без участия путина
Киев • УНН
Владимир Зеленский подтвердил визит в Турцию 15 мая. Он готов к переговорам с путиным в Анкаре или Стамбуле для прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 15 мая прибудет в Турцию со сформированной украинской делегацией. В то же время он подчеркнул, что пока не прорабатывались никакие форматы переговоров, кроме возможных прямых переговоров на уровне лидеров. Об этом он сообщил во время брифинга, передает УНН.
Любые встречи должны заканчиваться результатом. Я отредактировал на то, что было в медиа и от США, и от рф. И Европа так реагировала, я готов на встречу с ним. Пока другие форматы мы не прорабатывали и не проговаривали. Да, я буду не один, факт. Но вопрос не в этом, а в том, что мы рассматриваем именно то, что было предложено. Вот и все
Зеленский ожидает сильный пакет санкций от США и ЕС, если путин откажется ехать в Турцию13.05.25, 17:29 • 970 просмотров
Напомним
Ранее УНН писал, что Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором владимиром путиным в Анкаре или Стамбуле. Если путин прибудет, то украинский лидер готов сделать все, чтобы договориться о прекращении огня.