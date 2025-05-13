Зеленский прокомментировал возможность переговоров с рф без участия путина

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 15 мая прибудет в Турцию со сформированной украинской делегацией. В то же время он подчеркнул, что пока не прорабатывались никакие форматы переговоров, кроме возможных прямых переговоров на уровне лидеров. Об этом он сообщил во время брифинга, передает УНН.

Любые встречи должны заканчиваться результатом. Я отредактировал на то, что было в медиа и от США, и от рф. И Европа так реагировала, я готов на встречу с ним. Пока другие форматы мы не прорабатывали и не проговаривали. Да, я буду не один, факт. Но вопрос не в этом, а в том, что мы рассматриваем именно то, что было предложено. Вот и все - сказал Зеленский.

Зеленский ожидает сильный пакет санкций от США и ЕС, если путин откажется ехать в Турцию

Напомним

Ранее УНН писал, что Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором владимиром путиным в Анкаре или Стамбуле. Если путин прибудет, то украинский лидер готов сделать все, чтобы договориться о прекращении огня.