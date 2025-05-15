Трамп не їде до Туреччини на переговори України та рф
Київ • УНН
Держсекретар США Рубіо вже прибув до Туреччини напередодні переговорів. російський диктатор путін теж не братиме участі в переговорах.
Президент США Дональд Трамп не поїде до Туреччини на українсько-російські "мирні" переговори. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Водночас, як стало відомо CNN, держсекретар США Рубіо вже прибув до Туреччини напередодні можливих українсько-російських переговорів.
Початкова мета поїздки Рубіо - неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО - була затьмарена як потенційними переговорами між москвою та Києвом у Стамбулі, так і очікуваним діалогом між Рубіо та його сирійським колегою
Тим часом Reuters із посиланням на неназваного українського чиновника інформує, що Президент України Володимир Зеленський прямує до Туреччини.
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін не братиме участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. російську делегацію очолить помічник путіна володимир мединський.
Ймовірні переговори України та рф у Стамбулі завадили новим санкціям США проти москви - WP14.05.25, 22:16 • 2714 переглядiв