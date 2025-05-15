Трамп не їде до Туреччини на переговори України та рф

Президент США Дональд Трамп не поїде до Туреччини на українсько-російські "мирні" переговори. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Водночас, як стало відомо CNN, держсекретар США Рубіо вже прибув до Туреччини напередодні можливих українсько-російських переговорів.

Початкова мета поїздки Рубіо - неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО - була затьмарена як потенційними переговорами між москвою та Києвом у Стамбулі, так і очікуваним діалогом між Рубіо та його сирійським колегою