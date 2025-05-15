россияне обвиняют во лжи о времени "начала переговоров в Турции" - ЦПД СНБО

рф забрасывает ложь о времени "начала переговоров в Турции", сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в четверг в Telegram, пишет УНН.

россияне забрасывают в медиа ложь о "начале переговоров в Турции" в 10 утра по москве. Это не соответствует действительности. Такое время не было запланировано - написал Коваленко.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что "не исключено, что россияне просто хотят манипулировать темой переговоров". "Потому что уже их пропагандисты пишут, что "переговоры нужны всем, кроме Украины". На это и расчет", - указал он.

"На самом деле, движение к миру не нужно разве что россии, которая всячески избегает прекращения огня на 30 дней и нормального диалога, еще и распространяет такую ложь", - подчеркнул Коваленко.

Переговоры Украины и рф в Стамбуле начнутся около 10:00 - росСМИ