россияне обвиняют во лжи о времени "начала переговоров в Турции" - ЦПД СНБО
Киев • УНН
россияне, по данным руководителя ЦПД СНБО, лживо заявляют о начале переговоров с Украиной в Турции в 10 утра. Коваленко подчеркнул, что это может быть манипуляцией, поскольку рф избегает диалога.
рф забрасывает ложь о времени "начала переговоров в Турции", сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в четверг в Telegram, пишет УНН.
россияне забрасывают в медиа ложь о "начале переговоров в Турции" в 10 утра по москве. Это не соответствует действительности. Такое время не было запланировано
Руководитель ЦПД подчеркнул, что "не исключено, что россияне просто хотят манипулировать темой переговоров". "Потому что уже их пропагандисты пишут, что "переговоры нужны всем, кроме Украины". На это и расчет", - указал он.
"На самом деле, движение к миру не нужно разве что россии, которая всячески избегает прекращения огня на 30 дней и нормального диалога, еще и распространяет такую ложь", - подчеркнул Коваленко.
Переговоры Украины и рф в Стамбуле начнутся около 10:00 - росСМИ15.05.25, 08:07 • 1212 просмотров