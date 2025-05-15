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Трамп не едет в Турцию на переговоры Украины и рф - Reuters
14 мая, 21:07 • 20799 просмотра

Трамп не едет в Турцию на переговоры Украины и рф - Reuters

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Переговоры Украины и рф в Стамбуле начнутся около 10:00 - росСМИ

Киев • УНН

 • 834 просмотра

Сегодня в Стамбуле начинаются переговоры между Украиной и россией. По сообщениям росСМИ, начало запланировано на 10:00 по московскому времени.

Переговоры Украины и рф в Стамбуле начнутся около 10:00 - росСМИ

Начало переговоров между Украиной и рф в Стамбуле (Турция) планируется около 10:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

"Начало переговоров по Украине в Стамбуле планируется в районе 10:00 мск", - сообщает одно из российских изданий.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 15 мая прибудет в Турцию со сформированной украинской делегацией. В то же время он подчеркнул, что пока не разрабатывались никакие форматы переговоров, кроме возможных прямых переговоров на уровне лидеров.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что вместе с государственным секретарем Марко Рубио в пятницу, 16 мая, поедет в Турцию для участия в российско-украинских переговорах.

Напомним

российский диктатор владимир путин не будет участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. российскую делегацию возглавит помощник путина владимир мединский.

В свою очередь президент США Дональд Трамп также решил не ехать в Турцию на украинско-российские "мирные" переговоры. В то же время госсеркретарь США Марко Рубио уже прибыл в Турцию.

Переговоры Украины и россии в Стамбуле: The Telegraph назвал 3 сценария 15.05.25, 01:41 • 3652 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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