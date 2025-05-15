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Переговоры Украины и россии в Стамбуле: The Telegraph назвал 3 сценария

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Британское издание The Telegraph назвало три возможных сценария мирных переговоров между Украиной и россией в Стамбуле. Рассмотрена вероятность каждого сценария.

Переговоры Украины и россии в Стамбуле: The Telegraph назвал 3 сценария

Британское издание The Telegraph назвало три возможных сценария "мирных переговоров" по Украине в Стамбуле. Об этом сообщает УНН.

Детали

Авторы материала отмечают, что эти переговоры могут стать важнейшим событием с момента вторжения путинских войск в Украину.

Три сценария, которые могут разыграться в Стамбуле

Издание сделало прогноз относительно вероятности воплощения каждого из трех сценариев вероятных украинско-российских переговоров.

Сценарий первый. Вероятность - 1/5

Зеленский и путин садятся за стол переговоров, что станет их первой личной встречей с декабря 2019 года.

Двое мужчин не могут не скрывать свое отвращение друг к другу, но согласились на встречу из-за давления, которое оказывал на них господин Трамп. Президент США также прибывает в Стамбул на день, который, по его мнению, может стать историческим. Выполняя роль посредника, США дают каждому из враждующих лидеров возможность изложить свою позицию относительно мира.

Зеленский излагает свою хорошо известную позицию: россия должна согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня, прежде чем они смогут провести любые содержательные мирные переговоры.

Украинский президент твердо убежден, что Трамп и европейские союзники Киева также верят, что процесс должен выглядеть именно так.

У путина другой план. Он повторяет свои основные тезисы: Зеленский является нелегитимным лидером Украины, и его нельзя допускать к переговорам.

Вместо этого, говорит он, единственные переговоры, которые должны состояться, это между официальными лицами из москвы и Вашингтона, где они договорятся об изменении правительства в Киеве, письменном соглашении, которое препятствует членству Украины в НАТО и ограничивает численность вооруженных сил страны.

На этом этапе Трамп должен будет решить, кого он считает главным препятствием для мира, и действовать соответственно.

Сценарий второй. Вероятность - 4/5

Зеленский держит свое слово и приезжает в Стамбул, где он утверждает, что готов встретиться с путиным, чтобы обсудить прекращение войны.

Но российские чиновники, прибывшие в турецкий город, – не самого высокого уровня: это делегация в составе министра иностранных дел сергея лаврова, бывшего министра обороны сергея шойгу и старшего помощника кирилла дмитриева.

Президент Украины заявляет, что с российской стороны не встретится ни с кем, кроме путина, и держит свое слово.

Неохотно команду главных помощников Зеленского отправляют встретиться с российскими коллегами в надежде, что Трамп и в дальнейшем будет рассматривать путина как главное препятствие на пути к миру.

После серии коротких разговоров небольшая американская команда отчитывается своему президенту, что она действительно считает, что россияне виновны в войне.

Далее идет ряд призывов к европейским министрам иностранных дел подготовить огромный пакет санкций, направленных на экспорт нефти и банковский сектор, которых, по их мнению, будет достаточно, чтобы вернуть путина за стол переговоров.

Сценарий третий. Вероятность - 2/5

путин убедил президента США, что он был слишком занят, чтобы полететь в Стамбул, несмотря на то, что он предложил этот город как место проведения мирных переговоров.

Российская делегация утверждает Стиву Виткоффу, собеседнику США с кремлем, что Зеленский не встречался с ними и поэтому выступает против мирных усилий Белого дома. Чиновники из Киева и Европы будут утверждать обратное, но Трамп уже определился.

Напомним

российский диктатор владимир путин не будет участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. российскую делегацию возглавит помощник путина владимир мединский.

В свою очередь президент США Дональд Трамп также решил не ехать в Турцию на украинско-российские "мирные" переговоры. В то же время госсеркертарь США Марко Рубио уже прибыл в Турцию.

Австрия предлагает Вену для мирных переговоров по войне в Украине – канцлер13.05.25, 00:58 • 3206 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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