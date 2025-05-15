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Переговори України та росії у Стамбулі: The Telegraph назвав 3 сценарії

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Британське видання The Telegraph назвало три можливі сценарії мирних переговорів між Україною та росією у Стамбулі. Розглянуто ймовірність кожного сценарію.

Переговори України та росії у Стамбулі: The Telegraph назвав 3 сценарії

Британське видання The Telegraph назвало три можливі сценарії "мирних переговорів" по Україні у Стамбулі. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Автори матеріалу зазначають, що ці переговори можуть стати найважливішою подією з моменту вторгнення путінських військ в Україну.

Три сценарії, які можуть розігратися в Стамбулі

Видання зробило прогноз щодо ймовірності втілення кожного з трьох сценаріїв імовірних українсько-російських переговорів.

Сценарій перший. Ймовірність - 1/5

Зеленський і путін сідають за стіл переговорів, що стане їхньою першою особистою зустріччю з грудня 2019 року.

Двоє чоловіків не можуть не приховувати свою огиду один до одного, але погодилися на зустріч через тиск, який чинив на них пан Трамп. Президент США також прибуває до Стамбула на день, який, на його думку, може стати історичним. Виконуючи роль посередника, США дають кожному з ворогуючих лідерів можливість викласти свою позицію щодо миру.

Зеленський викладає свою добре відому позицію: росія повинна погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню, перш ніж вони зможуть провести будь-які змістовні мирні переговори.

Український президент твердо переконаний, що Трамп і європейські союзники Києва також вірять, що процес має виглядати саме так.

У путіна інший план. Він повторює свої основні тези: Зеленський є нелегітимним лідером України, і його не можна допускати до переговорів.

Замість цього, каже він, єдині переговори, які мають відбутися, це між офіційними особами з москви та Вашингтона, де вони домовляться про зміну уряду в Києві, письмову угоду, яка перешкоджає членству України в НАТО та обмежує чисельність збройних сил країни.

На цьому етапі Трамп повинен буде вирішити, кого він вважає головною перешкодою для миру, і діяти відповідно.

Сценарій другий. Ймовірність - 4/5

Зеленський дотримується свого слова і приїжджає до Стамбула, де він стверджує, що готовий зустрітися з путіним, щоб обговорити припинення війни.

Але російські чиновники, які прибули до турецького міста, – ненайвищого рівня: це делегація у складі міністра закордонних справ сергія лаврова, колишнього міністра оборони сергія шойгу і старшого помічника кирила дмитрієва.

Президент України заявляє, що з російської сторони не зустрінеться ні з ким, крім путіна, і дотримується свого слова.

Неохоче команду головних помічників Зеленського відправляють зустрітися з російськими колегами в надії, що Трамп і надалі розглядатиме путіна як головну перешкоду на шляху до миру.

Після серії коротких розмов невелика американська команда звітує своєму президенту, що вона справді вважає, що росіяни винні у війні.

Далі йде низка закликів до європейських міністрів закордонних справ підготувати величезний пакет санкцій, спрямованих на експорт нафти та банківський сектор, яких, на їхню думку, буде достатньо, щоб повернути путіна за стіл переговорів.

Сценарій третій. Ймовірність - 2/5

путін переконав президента США, що він був надто зайнятий, щоб полетіти до Стамбула, незважаючи на те, що він запропонував це місто як місце проведення мирних переговорів.

Російська делегація стверджує Стіву Віткоффу, співрозмовнику США з кремлем, що Зеленський не зустрічався з ними і тому виступає проти мирних зусиль Білого дому. Чиновники з Києва та Європи будуть стверджувати протилежне, але Трамп уже визначився.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін не братиме участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. російську делегацію очолить помічник путіна володимир мединський.

У свою чергу президент США Дональд Трамп також вирішив не їхати до Туреччини на українсько-російські "мирні" переговори. Водночас держсеркетар США Марко Рубіо вже прибув до Туреччини.

Австрія пропонує Відень для мирних переговорів щодо війни в Україні - канцлер13.05.25, 00:58 • 3206 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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