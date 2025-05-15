Переговори України та рф в Стамбулі розпочнуться близько 10:00 - росЗМІ

Початок переговорів між Україною та рф у Стамбулі (Турчеччина) планується близько 10:00. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

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"Початок переговорів щодо України у Стамбулі планується в районі 10:00 мск", - повідомляє одне з російських видань.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 15 травня прибуде до Туреччини зі сформованою українською делегацією. Водночас він наголосив, що наразі не опрацьовувалися жодні формати переговорів, окрім можливих прямих перемовин на рівні лідерів.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що разом із державним секретарем Марко Рубіо у пʼятницю, 16 травня, поїде до Туреччини для участі в російсько-українських переговорах.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін не братиме участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. російську делегацію очолить помічник путіна володимир мединський.

У свою чергу президент США Дональд Трамп також вирішив не їхати до Туреччини на українсько-російські "мирні" переговори. Водночас держсеркетар США Марко Рубіо вже прибув до Туреччини.

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