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Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви
06:00 • 610 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

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росіяни закидають брехню про час "початку перемовин в Туреччині" - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 844 перегляди

росіяни, за даними керівника ЦПД РНБО, брехливо заявляють про початок переговорів з Україною в Туреччині о 10 ранку. Коваленко наголосив, що це може бути маніпуляцією, адже рф уникає діалогу.

росіяни закидають брехню про час "початку перемовин в Туреччині" - ЦПД РНБО

рф закидає брехню про час "початку перемовин в Туреччині", повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у четвер у Telegram, пише УНН.

росіяни закидають у медіа брехню про "початок перемовин в Туреччині" о 10 ранку по москві. Це не відповідає дійсності. Такий час не був запланований

- написав Коваленко.

Керівник ЦПД наголосив, що "не виключено, що росіяни просто хочуть маніпулювати темою перемовин". "Бо вже їх пропагандисти пишуть, що "перемовини потрібні всім, окрім України". На це і розрахунок", - вказав він.

"Направді, рух до миру не треба хіба росії, яка всіляко уникає припинення вогню на 30 днів і нормального діалогу, ще й поширює таку брехню", - підкреслив Коваленко.

Переговори України та рф в Стамбулі розпочнуться близько 10:00 - росЗМІ15.05.25, 08:07 • 1288 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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