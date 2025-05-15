росіяни закидають брехню про час "початку перемовин в Туреччині" - ЦПД РНБО
Київ • УНН
росіяни, за даними керівника ЦПД РНБО, брехливо заявляють про початок переговорів з Україною в Туреччині о 10 ранку. Коваленко наголосив, що це може бути маніпуляцією, адже рф уникає діалогу.
рф закидає брехню про час "початку перемовин в Туреччині", повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у четвер у Telegram, пише УНН.
росіяни закидають у медіа брехню про "початок перемовин в Туреччині" о 10 ранку по москві. Це не відповідає дійсності. Такий час не був запланований
Керівник ЦПД наголосив, що "не виключено, що росіяни просто хочуть маніпулювати темою перемовин". "Бо вже їх пропагандисти пишуть, що "перемовини потрібні всім, окрім України". На це і розрахунок", - вказав він.
"Направді, рух до миру не треба хіба росії, яка всіляко уникає припинення вогню на 30 днів і нормального діалогу, ще й поширює таку брехню", - підкреслив Коваленко.
Переговори України та рф в Стамбулі розпочнуться близько 10:00 - росЗМІ15.05.25, 08:07 • 1288 переглядiв