росіяни закидають брехню про час "початку перемовин в Туреччині" - ЦПД РНБО

рф закидає брехню про час "початку перемовин в Туреччині", повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у четвер у Telegram, пише УНН.

росіяни закидають у медіа брехню про "початок перемовин в Туреччині" о 10 ранку по москві. Це не відповідає дійсності. Такий час не був запланований - написав Коваленко.

Керівник ЦПД наголосив, що "не виключено, що росіяни просто хочуть маніпулювати темою перемовин". "Бо вже їх пропагандисти пишуть, що "перемовини потрібні всім, окрім України". На це і розрахунок", - вказав він.

"Направді, рух до миру не треба хіба росії, яка всіляко уникає припинення вогню на 30 днів і нормального діалогу, ще й поширює таку брехню", - підкреслив Коваленко.

Переговори України та рф в Стамбулі розпочнуться близько 10:00 - росЗМІ