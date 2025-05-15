Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви
Київ • УНН
Генсек НАТО заявив про "обережний оптимізм" щодо прогресу миру в Україні. За його словами, для прориву росія повинна зробити необхідні кроки.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у четвер, що він "обережно оптимістичний" щодо прогресу на шляху до миру в Україні, але зараз все залежить від москви, пише УНН з посиланням на ANSA.
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"Нам потрібно подивитися, що відбудеться в найближчі кілька днів: я, як і раніше, з обережним оптимізмом дивлюся на те, що якщо росіяни також захочуть співпрацювати, а не лише українці, які це роблять, то в найближчі кілька годин може статися прорив" до миру в Україні, сказав Рютте після прибуття на неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Анталії.
"Тепер м'яч на боці росії", - повторив Рютте.
Звернувши увагу на важливість підтримки, яку надають Україні, Рютте сказав: "Ми повинні зробити все можливе, щоб припинити цю війну".
Вказуючи на роль Туреччини в цьому процесі, Рютте, як повідомляє Dünya Gazetesi, сказав: "Туреччина має відносини з обома сторонами, її сила переконання висока. Якщо росія буде в Стамбулі зі своєю делегацією, ми побачимо, що буде".
Він також сказав, що росія повинна зробити "наступні кроки", вказує Le Monde.
росіяни закидають брехню про час "початку перемовин в Туреччині" - ЦПД РНБО15.05.25, 08:47 • 908 переглядiв